Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, mahalli idarelerin iktisadi teşebbüs süreçlerinde yeni bir dönemi başlattı. Yapılan yasal düzenlemenin detayları ve kapsamı şu şekilde şekillendi:

TÜM ORTAKLIK VE HİSSE DEVİRLERİ MERCEK ALTINDA

Kabul edilen kanunun 17. maddesi uyarınca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 26’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında köklü bir değişikliğe gidildi.

Yeni mevzuat doğrultusunda; mahalli idareler, bağlı kuruluşlar, mahalli idare birlikleri ve bu yapılar tarafından kurulan şirketler ile sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olunan şirketlerin yeni bir şirket veya kooperatif kurması artık Cumhurbaşkanı izni olmadan gerçekleştirilemeyecek.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ: BEDELSİZ DEVİRLER DE İZNE TABİ

Düzenleme sadece yeni kurumların inşasıyla sınırlı kalmadı. Söz konusu yerel yönetim yapılarının ve yarısından fazla hissesine sahip oldukları kooperatiflerin;

Mevcut ya da yeni kurulacak şirket ve kooperatiflere sermaye katılımında bulunması, Bedelsiz devir yoluyla olanlar dahil, her türlü hisse edinimi sağlaması, Yeni ortaklık sözleşmelerine imza atması da tamamen Cumhurbaşkanlığı onayına tabi kılındı.

Yeni hamleyle birlikte, yerel yönetimlerin iştirakleri, sermaye artırımları ve kooperatifleşme adımları merkezi yönetimin idari denetim mekanizmasına dahil edilmiş oldu.

Öte yandan tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediye iştiraki olan olan BOLSEV Vakfı'ndaki rüşvet iddiaları sebebiyle tutuklanmıştı.

TÜRKİYE İLK YENİÇAĞ'DAN OKUDU

Yerel Yönetimler yasasında değişikliğe gideceğini YeniÇağ Genel Yayın Yönetmeni Berna Can, Ocak ayında "Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bazı değişikliklere imzayı çoktan attı." ifadeleriyle verdiği özel haberle ve Mart ayında kaleme aldığı "Yaparsa AK Parti yapar bakanları geliyor" başlıklı köşe yazısında duyurmuştu.

"HATTA SİZE BİR SIR VEREYİM..."

Berna Can'ın "Belediye Başkanlarının yetki sınırlandırmasından, belediyenin bütçesine kadar AK Parti’nin yönetimine geçmek üzereler. Hatta size bir sır daha vereyim ‘SOSYAL YARDIMLARA KISITLAMA, VAKIF ve DERNEKLERE DUR!’ gelmek üzere. Zira yaparsa sosyal yardımı AK Parti yapar…" ifadeleri de dikkat çekmişti.