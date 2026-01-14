YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

İran’daki tehlikeli tırmanış gündemde sıcaklığını korurken, ana muhalefet partisi CHP’den önemli uyarılar geldi. CHP’nin hazırladığı İran raporunda, “PKK/PJAK hattının yeniden canlanması, İran–Türkiye–Irak ekseninde ek bir güvenlik baskısı oluşturur”, “Yeni bir göç dalgası Türkiye açısından ciddi bir risktir” denildi. CHP’nin izlemesi gerektiği politika için de “İran’daki gelişmelerin Türkiye’ye olası yansımaları (göç, güvenlik, etnik gerilim riski) konusunda uyarıcı ama soğukkanlı bir dil kullanmalı; krizi tırmandıran değil, önleyici ve yatıştırıcı bir siyasi çizgi izlemelidir” denildi.

CHP, Dış politika ve dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Namık Tan, söylem birliğini sağlamak maksadıyla partisinin milletvekillerine, “İRAN’DAKİ TOPLUMSAL HAREKETLİLİK HAKKINDA DEĞERLENDİRME VE PARTİMİZİN SÖYLEMİNE DAİR ÖNERİLER” başlığıyla kapsamlı bir İran raporu gönderdi. 5 temel başlıktan oluşan raporda oldukça çarpıcı tespitlere yer veriliyor.

Raporun en can alıcı bölümleri şöyle;

TÜRKİYE AÇISINDAN RİSKLER

• İran’daki toplumsal hareketlerin daha da istikrarsız bir hatta sürüklenmesi, Türkiye açısından yalnızca “komşu bir ülkedeki iç gelişme” olarak algılanamaz. Güvenlik, göç ve bölgesel denge riskleri doğuran bir süreçtir. Taleplerin karşılanmadığı ve güvenlikçi bastırmanın sürdüğü senaryolarda, bu gerilimin etnik fay hatları üzerinden derinleşme ihtimali de göz ardı edilmemelidir.

• Bu çerçevede ilk risk alanı, İran’daki Türk nüfus ve bu nüfusun bölünmüş yapısıdır. İran Türklerinin bir kısmı Şiilik ve devletle kurulan tarihsel bağlar üzerinden rejime görece entegredir. Öte yandan, ekonomik dışlanma ve kültürel baskılarla beslenen etnik temelli ayrılıkçı eğilimler de vardır. Bu, olası bir kriz anında etnik kimlik üzerinden yükselen taleplerin sınır aşan yankılar üretmesine, Türkiye’deki milliyetçi söylemlerle etkileşime girmesine yol açabilir.

• İkinci kritik başlık Kürt meselesidir. İran’daki istikrarsızlığın derinleşmesi, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde güvenlik boşlukları yaratabilir. Bu durum, PKK/PJAK hattının yeniden canlanmasına ve İran–Türkiye–Irak ekseninde ek bir güvenlik baskısı oluşmasına yol açabilir. Türkiye’deki barış süreci tartışmalarıyla eşzamanlı bir İran kaynaklı dalgalanma ise, meselenin bölgesel ölçekte sertleşmesi riskini artırır.

• Üçüncü risk, örgütlü ve kapsayıcı bir siyasal alternatifin yokluğudur. İran’daki toplumsal itirazlar yaygın ve güçlü olmakla birlikte, mevcut yapıda krizi yönetebilecek ya da rejim sonrası dönemi taşıyabilecek kurumsal ve temsil gücü yüksek bir muhalefet ortaya çıkmış değildir. Bu durum, olası bir rejim çözülmesi halinde doğacak güç boşluğunun iç aktörler yerine dış müdahalelerle doldurulması riskini artırarak, İran’ı uzun soluklu bir bölgesel krizin merkezine sürükleyebilir. Bu noktada özellikle ABD ve İsrail’in Rıza Pehlevi üzerinden geliştirdiği söylem dikkatle izlenmelidir. Bu tür açık monarşi referansları, demokratik bir geçiş perspektifinden ziyade, dışarıdan dayatılan bir rejim mühendisliği algısını güçlendirir.

• Son olarak, böylesi bir istikrarsızlık ortamının yeni bir göç dalgası üretme ihtimali de Türkiye açısından ciddi bir risktir. İran’dan Türkiye’ye yönelik olası göç, hem nicelik hem nitelik açısından mevcut göç dinamiklerinden farklı olabilir. Bu da Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve güvenlik kapasitesi üzerinde ek baskılar yaratabilir.

- CHP’NİN SÖYLEMİ NASIL OLMALI?

• CHP açısından İran’daki muhalif hareketlere yaklaşım, taraflaşmadan uzak durma ve diyalog vurgusu üzerinden olmalıdır. İran’daki insan hakları ihlallerine, hukuksuzluklara ve temel özgürlüklerin sistematik biçimde kısıtlanmasına eleştiri hakkını saklı tutmakla birlikte, İran’daki iç gerilimlerin doğrudan bir tarafı gibi algılanacak söylem ve pozisyonlardan bilinçli biçimde kaçınılmalıdır.

• Ayrıca CHP, üç ayrı risk hattına karşı açık bir mesafe koymalıdır: (1) Cumhur İttifakı’nın meseleyi Şii–Sünni ayrışması zeminine çekerek bölgesel gerilimi mezhep diliyle büyütme eğilimi; (2) İran’daki iç kırılganlıkları Türk milliyetçiliği üzerinden okuyan ve Türkiye’yi kimlik temelli bir dış politika hattına sürükleyebilecek yaklaşımlar; (3) İran’daki gelişmelerin Türkiye’de veya sınır hattında Türk–Kürt gerilimine evrilmesi riskini besleyecek söylem ve hamleler.

• CHP açısından bir diğer kritik ilke, dış müdahaleye karşı açık ve net bir duruş sergilemektir. İran’daki demokratikleşme ihtimali, dış aktörlerin yönlendirmesiyle değil, İran halkının kendi iradesiyle şekillenmelidir. Bu noktada CHP, hem dış güçlerin açık rejim mühendisliği çağrılarına hem de monarşik restorasyon söylemlerine mesafeli durmalıdır.

• CHP’nin İran’a yaklaşımı “iyi komşuluk” ilişkilerini ve Türkiye’nin sınır güvenliğini önceleyen, taraflar arasında diyaloğu teşvik eden ve bölgesel istikrarı riske atmaktan kaçınan bir seyirde olmalıdır.

• Türkiye–İran ilişkilerinin konjonktürel krizlerin ötesinde, tarihsel derinliği ve halklar arası bağları gözeten bir anlayışla ele alınması gerektiği savunmalıdır.

• Son olarak CHP, İran’daki gelişmelerin Türkiye’ye olası yansımaları (göç, güvenlik, etnik gerilim riski) konusunda uyarıcı ama soğukkanlı bir dil kullanmalı; krizi tırmandıran değil, önleyici ve yatıştırıcı bir siyasi çizgi izlemelidir.