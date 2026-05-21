Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.

Karara göre, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da tedbirli "mutlak butlan" kararı verdi.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP'DEN GENEL MERKEZ'E ÇAĞRI

Söz konusu gelişmeden sonra CHP, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplanma kararı aldı.CHP, "mutlak butlan" kararının ardından Özgür Özel'in çağrısıyla partilileri Genel Merkez'e çağırdı.

VATANDAŞLAR GENEL MERKEZ ÖNÜNE AKIN ETTİ

Bu esnada seçim otobüsünün genel merkez binasına geldiği görüldü. Özgür Özel'in partililere seslenmesi bekleniyor. CHP üyelerine SMS ile Genel Merkez'e gelmeleri için bildirim gönderilmeye başladı. Genel Merkez'e giden yollarda kalabalık yüzünden trafik kilitlendi.

YENİÇAĞ GENEL MERKEZİN ÖNÜNDE YAŞANANLARI CANLI AKTARIYOR

YENİÇAĞ Muhabiri Eda Erdağı, genel merkezin önünde yaşananları canlı olarak yurttaşlara aktarıyor.

Genel merkezin önünde toplanan yurttaşlar, çıkan mutlak butlan kararı sonrası Yeniçağ mikrofonlarına konuştu:

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI İNDİRDİLER

CHP'ye mutlak butlan kararının verilmesinin ardından partililer CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Kılıçdaroğlu'nun resmi parti binasından indirildi. Resim yere atılarak üzerine basıldı.

İşte o görüntüler:

ASANSÖRLER GENEL BAŞKAN KATINDA KULLANIM DIŞI

CHP Genel Merkezi'nde genel başkanın katına çıkan asansörler, kullanım dışı bırakıldı.