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Kaynak: Haber Merkezi

YENİCAĞ Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt'un oğlu Yağanalp Bozkurt ile Sabirenur Delibaş'ın nikah töreni, siyaset ve iş dünyasının isimlerini buluşturdu.

Dün Ankara’daki bir otelde gerçekleşen törene, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, parti yöneticileri ile aralarında YENİÇAĞ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Berna Can’ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ DERVİŞOĞLU YAPTI

İş dünyasından da çok sayıda davetlinin yer aldığı düğünde çiftin nikah şahitliğini yapan Dervişoğlu, nikahın, insanların birbirlerine duyduğu sevgi ve saygının imzayla resmileştiği bir alan olduğunu belirterek gençlere mutluluk diledi.

GENÇ ÇİFTE MUTLULUK DİLEĞİ

YENİÇAĞ Ailesi olarak biz de, genç çiftimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyor Bozkurt ve Delibaş ailelerini tebrik ediyoruz.