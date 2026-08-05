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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ ailesinin acı kaybı... Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Sayın Ahmet Çelik ve Kemal Çelik'in babası Hacı Ahmet Çelik, son yolculuğuna uğurlandı. Kıymetli büyüğümüz Hacı Ahmet Çelik'in cenazesine siyaset ve basın camiasından, Sivil Toplum Kuruluşlarından birçok isim katıldı. Çelik ailesinin cenazeye katılım gösteremeyen dostları ise, çelenk göndererek aileye taziye dileklerini iletti.

Hacı Ahmet Çelik'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Cenazede YENİÇAĞ ailesinden Genel Yayın Yönetmenimiz Berna Can, YENİÇAĞ Gazetesi Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt, YENİÇAĞ Gazetesi'nden Fatih Yardım ve YENİÇAĞ yazarları Arslan Bulut ve İsmail Türk; UKİ Genel Müdürü Ahmet Şimşek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin ve Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği Başkanı Müjdat Öztürk ve Başkan Vekili Samet Reis de aileye destek olmak için hazır bulundu. Cenazeye Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven de katıldı.

Cenazeye çelenk gönderen isimler şöyle:

Abdullah İlker Sungur

Akif Altıntaş - Mustafa Yörük ve Eşi

Aksaray Yeraltı çarşısı esnaflar yönetimi

Alaaddin Koçak

Atilla Peker

Aydın Mıstaçoğlu

Cuma Nacar - Millet Partisi Genel Başkanı

Duygu Ceylan Çalışkan

Kaptan Mustafa Can

Lütfü Türkkan - İYİ Parti Kocaeli Milletvekili

Mansur Yavaş - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti Genel Başkanı

Necat Gülseven - Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Sedat Peker

Selcan Taşçı - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili

Talat Özmen - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Tema Vakfı

VEFA Spor Kulübü

Yavuz Ağıralioğlu - Anahtar Parti Genel Başkanı

Yücel Coşkun - İYİ Parti İstanbul İl Başkanı