YENİÇAĞ ailesinin acı kaybı... Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Sayın Ahmet Çelik ve Kemal Çelik'in babası Hacı Ahmet Çelik, son yolculuğuna uğurlandı. Kıymetli büyüğümüz Hacı Ahmet Çelik'in cenazesine siyaset ve basın camiasından, Sivil Toplum Kuruluşlarından birçok isim katıldı. Çelik ailesinin cenazeye katılım gösteremeyen dostları ise, çelenk göndererek aileye taziye dileklerini iletti.
Hacı Ahmet Çelik'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedildi.
Cenazede YENİÇAĞ ailesinden Genel Yayın Yönetmenimiz Berna Can, YENİÇAĞ Gazetesi Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt, YENİÇAĞ Gazetesi'nden Fatih Yardım ve YENİÇAĞ yazarları Arslan Bulut ve İsmail Türk; UKİ Genel Müdürü Ahmet Şimşek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin ve Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği Başkanı Müjdat Öztürk ve Başkan Vekili Samet Reis de aileye destek olmak için hazır bulundu. Cenazeye Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven de katıldı.
Cenazeye çelenk gönderen isimler şöyle:
Abdullah İlker Sungur
Akif Altıntaş - Mustafa Yörük ve Eşi
Aksaray Yeraltı çarşısı esnaflar yönetimi
Alaaddin Koçak
Atilla Peker
Aydın Mıstaçoğlu
Cuma Nacar - Millet Partisi Genel Başkanı
Duygu Ceylan Çalışkan
Kaptan Mustafa Can
Lütfü Türkkan - İYİ Parti Kocaeli Milletvekili
Mansur Yavaş - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti Genel Başkanı
Necat Gülseven - Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Sedat Peker
Selcan Taşçı - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili
Talat Özmen - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Tema Vakfı
VEFA Spor Kulübü
Yavuz Ağıralioğlu - Anahtar Parti Genel Başkanı
Yücel Coşkun - İYİ Parti İstanbul İl Başkanı