Kaynak: AA

X üzerinden açıklama yapan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir telefon teması gerçekleştirdiğini aktardı.

Peters paylaşımında, İsrailli muhatabına, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında "tırmanan İsrailli yerleşimci şiddeti ve yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesinden" rahatsızlık duyduğunu ilettiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'nın "İsrail'in güvenlik içinde yaşama hakkına yönelik süregelen desteğini" bir kez daha teyit eden Peters, Wellington hükümetinin huzurun en kalıcı biçimde "iki devletli bir çözümle sağlanabileceğine inandığını" altını çizerek ifade etti.