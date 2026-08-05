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Kaynak: AA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıkları olduğunu bildirdi.

Yerin 226,1 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre şans eseri can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle karşılaşıyor.