Yıllar sonra gelen yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, dün Cinema-Con kapsamında tanıtıldı.
Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Aragorn’u kim canlandıracak? Resmi açıklama geldi
Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin kadrosu resmen duyuruldu: Aragorn’u oynayacak oyuncu değişti. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum adını taşıyan yeni Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncu kadrosu resmi olarak açıklandı. Aragorn’u daha önce söylenenden farklı bir oyuncu canlandıracak.
Filmden ilk afişi paylaşan Warner Bros., bu vesileyle filmin oyuncu kadrosunu da resmi olarak duyurdu.
Daha önce çıkan haberlerde de belirtildiği gibi Ian McKellen, Elijah Wood ve Andy Serkis; Gandalf, Frodo ve Gollum rolleriyle geri dönecek.
Filmin kadın başrolü ise ünlü oyuncu Kate Winslet (Titanic, The Reader) olacak. Daha önce ortaya çıkan bu kadroya, dünkü duyuruda iki isim daha eklendi: Jamie Dornan ve Lee Pace.
YENİ YÜZÜKLERİN EFENDİSİ FİLMİNDE ARAGORN’U JAMIE DORNAN CANLANDIRACAK
Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Aragorn’un da olacağı, ancak bu kez karaktere farklı bir oyuncunun hayat vereceği daha önce ortaya çıkmıştı. Bu yeni oyuncunun Leo Woodall (The White Lotus) olacağı söyleniyordu.
Ancak günün sonunda açıklanan isim farklı oldu. Aragorn rolünü Viggo Mortensen’den devralan oyuncu, Grinin 50 Tonu ve Belfast gibi yapımlarla tanınan Jamie Dornan olacak.
Yeni duyurulan diğer isim olan Lee Pace ise Hobbit filmlerinde de hayat verdiği Elf kralı Thranduil olarak karşımıza çıkacak.
Frodo’nun Shire’dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell’e yolculuk ettiği dönemde geçen The Hunt for Gollum, Gandalf tarafından görevlendirilen Aragorn’un Gollum’u Sauron’dan önce bulma çabasına odaklanacak.
Hatırlarsanız ilk filmde yıllardır kayıp olan Tek Yüzük’ün Frodo’da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron’la paylaşacağından korktuğu Gollum’u bulması için Aragorn’u görevlendiriyordu.
Gollum rolüyle ünlendikten sonra yönetmen olarak da Hollywood’da varlık göstermeye başlayan Andy Serkis, yeni Yüzüklerin Efendisi filminin yönetmen koltuğuna da oturacak.
Peter Jackson ise bu kez sadece yapımcı olarak projede yer alacak. Ancak senaryoda yine orijinal üçlemeyi yazan ekibin imzası bulunuyor.
YENİ YÜZÜKLERİN EFENDİSİ HAKKINDA BİLGİ
Bu film, Peter Jackson’ın ünlü Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin (2001-2003) ve Hobbit serisinin ardından gelen yeni bir sinema filmi.
Hikâye, Frodo’nun Shire’dan ayrılıp Rivendell’e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Gandalf’ın görevlendirdiği Strider (Aragorn), Sauron’dan önce Gollum’u bulmaya çalışıyor. Film, Gollum’un peşindeki bu av macerasına odaklanıyor.Yönetmen: Andy Serkis (aynı zamanda Gollum’u da canlandırıyor)
Yapımcılar: Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens ve Andy Serkis
Senaryo: Orijinal üçlemeyi yazan ekip (Philippa Boyens, Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou)
Çıkış Tarihi: 17 Aralık 2027 (sinemalarda)
Oyuncular (Resmi olarak duyurulan kadro): Andy Serkis → Gollum / Sméagol (aynı zamanda yönetmen)
Ian McKellen → Gandalf
Elijah Wood → Frodo Baggins
Jamie Dornan → Strider (genç Aragorn – Viggo Mortensen’in rolünü devralıyor)
Kate Winslet → Marigol (yeni karakter, söylentilere göre Smeagol’un annesi)
Lee Pace → Thranduil (Elf Kralı – Hobbit filmlerinden devam)
Leo Woodall → Halvard (Strider’ın Dúnedain yoldaşı)
Film, CinemaCon 2026’da kadroyla birlikte resmi olarak tanıtıldı. Viggo Mortensen’in Aragorn rolüne dönmeyeceği daha önce açıklanmıştı, bu yüzden Jamie Dornan ile yeni bir yorum getiriliyor. Kate Winslet’in katılımı da büyük sürpriz oldu.
Film henüz çekim aşamasında olduğu için daha fazla detay (tam hikâye, diğer karakterler) sınırlı. Hayranlar arasında heyecan büyük; hem klasik oyuncuların dönüşü hem de yeni yüzler merak uyandırıyor.