Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi liderleri YENİ YOL grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO Zirvesi öncesi alınan önlemler ve Ankara'daki hazırlıkları eleştiren liderler, iktidara sert sözlerle eleştirdi. Liderlerin gündeminde ayrıca 12. Yargı Paketi ve emekli ile asgari ücretlilere ara zam talebi de yer aldı.

"BU İKTİDAR BRANDA İKTİDARIDIR"

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, "İktidarın gündemi NATO toplantısı olsa da bizim gündemimiz Anadolu" dedi.

Arıkan şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara'da NATO Zirvesi için yoksulluğun üzeri brandalarla kapatılmaya çalışılırken, depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Adıyaman'da çiftçimizle, esnafımızla bir araya geldik ama onlara bir dokunduk bin ah işittik. Bitmeyen yolları, sulama projelerini altyapı çalışmalarını gördük. Toz toprak içinde bir Adıyaman ile karşılaştık. Biz bunları gördük ama sayın Cumhurbaşkanı Adıyaman'a gittiğinde bunları göremedi. Çünkü o zaman da şimdi Ankara'da olduğu gibi Adıyaman'ı brandalarla kapatmışlardı. Bu iktidar, branda iktidarıdır, bu iktidar sorunları çözmeyi değil, örtmeyi marifet zannediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Hatay'a gidecek; branda, Adıyaman'a gidecek; branda...Şimdi de Trump gelecek diye tüm Ankara'yı brandalarla örtüyor. Ey AK Partililer! Beceriksizliğinizi brandalarla örtemezsiniz. 25 yılın ardından AK Parti iktidarının ülkemizi getirdiği durum budur."

Arıkan, Dünya Emekliler Günü dolayısıyla emeklilerin yaşadığı mağduriyete dikkati çekerek, şunları söyledi:

"'Emekliyi enflasyona ezdirmedik' diyorlar. Hangi enflasyon? Pazarın gerçeğini değil, kağıdın yalanını anlatan o makyajlı enflasyon mu? 2001’in o ağır kriz günlerinde, ‘yazar kasaların fırlatıldığı’ günlerde bile en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,6 katıydı. O oranı bugüne taşıyabilseydik, en düşük emekli maaşı 45 bin lira olurdu. İktidara soruyorum: 45 bin lira nerede, 20 bin lira nerede? İktidara çağrımız şudur: Temmuz ayındayız, gelin bu ay, en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyecek kalıcı bir kanuni düzenleme yapalım."

"MEMLEKETİ SIKIYÖNETİME Mİ HAZIRLIYORSUNUZ?"

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi yapılan hazırlıklara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arıkan, şöyle konuştu:

"İktidar, ülkenin bütün sorunlarını bir kenara bıraktı, varsa yoksa NATO diyor başka da bir şey demiyor. NATO için yapılan hazırlıklara bakıyoruz, manzara tam anlamıyla, aziz milletimiz ve devletimiz için utanç verici bir hal aldı. Sırf eylem yapabilirler diye insanlar tutuklanıyor, matbaalara bile, eylemlerle ilgili hiçbir şey basılmayacak diye talimatlar gidiyor, gazetecilere ambargo konuluyor, aziz milletimizin yaşadığı yoksulluk görülmesin diye evler boyanıyor, yol kenarlarına branda çekiliyor. Şimdi biz iktidara sormak istiyoruz, 'Siz birçok kez ABD’ye gittiniz, siz ABD’ye gidince kaç park kapatıldı? Kaç kişi günler öncesinden tutuklandı?' Biz söyleyelim, '0'. Hadi Başkenti anladık, Afyonkarahisar’da ne oldu ne diye yasak getiriyorsunuz? Karabük’te, Mersin’de, Eskişehir’de, Bolu’da, Antalya’da neden yasak koyuyorsunuz? Sizin aklınızdan ne geçiyor? Yoksa memleketi sıkı yönetime mi hazırlıyorsunuz? Siz vatandaşın en tabi anayasal hakkını elinden alacaksınız sonra da kalkıp sivil Anayasa yapacağız teranesi anlatacaksınız… Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan..."

"YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ DEDİĞİNİZ JETİN MOTORUNU NEDEN TRUMP BİZE HEDİYE EDİYOR?"

Arıkan, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Trump elinde büyük bir hediye paketi ile geliyor" iddialarına yönelik, "Ne varmış paketin içerisinde? KAAN jetlerinin motorları varmış. Yüzde yüz yerli ve milli dediğiniz jetin motorunu neden Trump bize hediye ediyor? Kaportası bizden, motoru Amerika’dan gelen bir jetin kullanım izni, bizde mi, yoksa ABD’de mi olacak? Milletimiz algı değil, gerçekten icraat istiyor. Sadece adı değil, motoru da yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli olan Atak Helikopteri, Kaan Jeti istiyor. Kaan jeti için TF35000 motoru çalışmalarını bir an önce bitirin ve ABD’ye muhtaçlığımızı ortadan kaldırın" diye konuştu.

"EMEKLİLERİN İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR HAYAT SÜRMEDİĞİ ÜLKEYE HUKUK DEVLETİ DENEMEZ"

Emekliler haftası dolayısıyla emeklilerin ve asgari ücretlilerin sorunlarına değinen Deva Partisi Lideri Ali Babacan, asgari ücretliye geçen yıl ve bu yıl yapılmayan ara zammı eleştirdi. "1 Temmuz'da ara zam vermemek hak gaspıdır, kul hakkına girmektir" dedi.

En düşük emekli maaşının güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Babacan, "Emeklilerin insan onuruna yakışır bir hayat sürmediği ülkeye, demokrasi de hukuk devleti de denmez" dedi.

"BÜTÜN HAZIRLIK KÜLLİYE'DE TRUMP İLE FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLMEK İÇİN"

NATO Zirvesi öncesi Ankara'da alınan önlemleri sert sözlerle eleştiren Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Zirve gerçekleşmeden yapılan operasyonlarla yüzlerce vatandaşımız gözaltına alındı. Gazeteciler, akademisyenler, avukatlar, çevre gönüllüleri, STK Temsilcileri...Daha da vahimi, bu tutuklama talebine dayanak gösterilen ifadeler. Savcılık, düzenlediği eylemler ya da işlediği suçlar demiyor, 'Eylem gerçekleştirebilirler belki' diyor. Bir savcılığın iddianamesinde yer alabilecek ifadeler mi bunlar? Hukuk delille, kanıtla işler, varsayımlarla işlemez. Türkiye'nin NATO ile anlaşması varsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kendi vatandaşlarıyla bir anlaşması var; bu anlaşmanın adı kanunlardır, anayasadır, bu anlaşmanın adı hukuktur.

Bunlar NATO'yu kendi insanımızdan koruma derdine düşmüş. Kendi halkından, milletinden korkmaktır bu. Bizim milletimizin onuru NATO'dan büyüktür. Bütün bu tantana, hazırlık külliyenin içerisinde Trump ile fotoğraf verebilmek içindir."

"EKONOMİYİ DEĞİL FAKİRLİĞİ YÖNETİYORLAR"

Hazine Bakanlığı verilerine göre 26 milyondan fazla vatandaşın 2025 yılı içerisinde sosyal yardım için başvurduğunu açıklayan Babacan, "Ülkenin başarısı sosyal yardımları büyütmek, daha çok insana sağlamak olamaz, önemli olan sosyal yardıma ihtiyaç duyan insan sayısını düşürmektir. İnsanları yoksullaştırıp, sonra yoksullara şu kadar bütçe ayırdık demek ekonomi yönetmek değildir; bu fakirliği yönetmek, yoksulluğu yönetmektir."

"MESELE HUKUK DEĞİL, ŞAHSİ HESAP MESELESİ"

Meclis'e sunulan 12. Yargı Paketi'nin yetersiz olduğunu dile getiren Babacan, "Bunlar alışmışlar, sırasıyla numara basıyorlar başına ancak içeriği boş, bazı teknik düzenlemelerden ibaret" dedi.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Bu gün infazda eşitlik talebi pakette yok, Covid düzenlemeleri yok, cezaevlerindeki kapasite sorunu, hasta tutuklu ve hükümlüler, çek kanunundan kaynaklanan mağduriyetler, KYK sonrası oluşan hukuksuzluklar yok, uzun tutukluluk süreleri yok, bunların her biri vatandaşımızın hayatına dokunan ve adalet duygusunu zedeleyen konular.

Türkiye'de haksızlığa uğramış tüm kesimlerin detaylı şekilde çalışıldığı bir yargı reformu kaçınılmaz hale gelmiştir. Mesele hukuk adalet meselesi değil, şahsi hesap meselesi haline geldiği için bu halde. 'Kurunun yanında yaşı da yakacaksınız' dediği için bu halde. Adil bir devlette yargıya bu şekilde talimat verilir mi? Ülkeyi yöneten zihniyet değişmeden bu sorunlar çözülmez."

"TRUMP'IN ÖVGÜLERİYLE KENDİNİ MEŞRU GÖSTERMEYE ÇALIŞAN ERDOĞAN'A GERİLEDİNİZ"

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesine iyi hazırlanmak yerine, Ankaralılara nasıl günü işkenceye dönüştürürüz diye hazırlık yapmışlar, bunu uyguluyorlar. Erdoğan, NATO'nun sorgulanmadığı, sadece NATO'nun konuşulduğu bir NATO zirvesi istiyor. Sayın Erdoğan, engellemeyin bu insanlar Gazze için sokağa çıksınlar. Emin olunuz çok daha güçlü olursunuz, Trump'a dönüp 'bakın benim halkımın tepkisi var' dersiniz, 'benim ülkemde demokrasi var özgürlük var' diyebilirsiniz. Bırakın Trump inerken, on binlerin Ankara sokağında 'Gazze' diye haykırışını duysun, polisler değil, kapatılan yollar değil, insanlık vicdanı haykırsın Ankara'da. Hiçbir şey kaybetmez, kazanırsınız ama şimdi kaybettiniz. Dünyayı felakete sürükleyen bir dengesizi memnun edebilmek için tarih önünde kaybettiniz. 'One minute' diyen Erdoğan'dan, Trump'ın övgüleriyle kendini halka meşru göstermeye çalışan Erdoğan'a gerilediniz."