Kaynak: Haber Merkezi

Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi liderleri YENİ YOL grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, "İktidarın gündemi NATO toplantısı olsa da bizim gündemimiz Anadolu" dedi.

Arıkan şu açıklamalarda bulundu:

"BU İKTİDAR BRANDA İKTİDARIDIR"

"Ankara'da NATO Zirvesi için yoksulluğun üzeri brandalarla kapatılmaya çalışılırken, depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Adıyaman'da çiftçimizle, esnafımızla bir araya geldik ama onlara bir dokunduk bin ah işittik. Bitmeyen yolları, sulama projelerini altyapı çalışmalarını gördük. Toz toprak içinde bir Adıyaman ile karşılaştık. Biz bunları gördük ama sayın Cumhurbaşkanı Adıyaman'a gittiğinde bunları göremedi. Çünkü o zaman da şimdi Ankara'da olduğu gibi Adıyaman'ı brandalarla kapatmışlardı. Bu iktidar, branda iktidarıdır, bu iktidar sorunları çözmeyi değil, örtmeyi marifet zannediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Hatay'a gidecek; branda, Adıyaman'a gidecek; branda...Şimdi de Trump gelecek diye tüm Ankara'yı brandalarla örtüyor. Ey AK Partililer! Beceriksizliğinizi brandalarla örtemezsiniz. 25 yılın ardından AK Parti iktidarının ülkemizi getirdiği durum budur."

Davutoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesine iyi hazırlanmak yerine, Ankaralılara nasıl günü işkenceye dönüştürürüz diye hazırlık yapmışlar, bunu uyguluyorlar."

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