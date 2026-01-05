Dünya ekonomisi, 2025 yılını geride bırakırken 2026 yılına yeni ve karmaşık risklerle merhaba diyor.

Enflasyondaki yavaşlama ve para politikalarındaki gevşeme adımları bir nebze rahatlama sağlasa da, "yapay zeka balonu", rekor seviyelere ulaşan borç stokları ve jeopolitik belirsizlikler küresel piyasaların odağında yer alıyor.

YAPAY ZEKA: FIRSAT MI, TEHDİT Mİ?

2026 yılında en çok tartışılan konuların başında yapay zeka yatırımları geliyor. Analistler, bu teknolojinin ekonomik etkileri netleşse de yatırımların kazanca dönüşme sürecindeki belirsizliğe dikkat çekti.

Konuyla ilgili uzmanlar şu değerlendirmede bulunuyor:

"Yapay zekanın ekonomik etkisi daha net hale geldikçe yatırımlar artıyor ancak analistler, yapay zekanın 'paraya dönüştürülmesinin' hâlâ belirsizliğini koruduğu yönünde uyarı yapıyor."

Yapay zeka altyapısına yapılan devasa harcamaların kısa vadede diğer ekonomik kolları zayıflatabileceği belirtildi. Veri merkezlerinin enerji talebi de bir diğer risk faktörü olarak öne çıktı.

KÜRESEL BORÇ STOKUNDA KORKUTAN REKOR

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, küresel borç miktarı sürdürülebilirlik sınırlarını zorluyor. Raporda yer alan verilere göre, küresel borç 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 346 trilyon dolara ulaştı. Haberde şu veriler dikkat çekiyor:

"Geçen yılın üç çeyreğinde toplam küresel borç 26,4 trilyon dolardan fazla arttı. Toplam borcun küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı bu dönemde yüzde 310'u buldu."

Bu tablo, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ciddi borç krizlerinin kapıda olduğuna işaret ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE TİCARET SAVAŞLARI

ABD-Çin ilişkilerindeki kırılgan yapı, 2026 yılı için en büyük jeopolitik risklerden biri olarak kabul ediliyor. Her ne kadar 12 aylık bir "ateşkes" sağlansa da, bu durumun kalıcılığı şüpheli görülüyor.

"İki ülke ilişkilerinde soğukkanlılık hakim olmazsa, nadir toprak elementleri kontrolleri gibi tarife dışı engeller yürürlüğe girebilir."

Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık, petrol fiyatları üzerinden küresel büyüme üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna hattında barış müzakerelerinin akıbeti, Avrupa'nın enerji güvenliği ve küresel enflasyonun seyri açısından belirleyici olacak.

ÇİN EMLAK PİYASASI VE ABD İSTİHDAMI

Çin'de derinleşen konut krizi, ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerini tehdit ederken, küresel büyümeyi de aşağı çekme potansiyeline sahip.

ABD tarafında ise iş gücü piyasasındaki soğuma ve tüketici harcamalarındaki olası daralma, dünyanın en büyük ekonomisi için "en açık aşağı yönlü risk" olarak tanımlanıyor.

2026 yılı, ekonomilerin bu yapısal sorunlarla nasıl mücadele edeceği ve jeopolitik dengeleri nasıl koruyacağı konusunda kritik bir sınav yılı olacak.