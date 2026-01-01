2026 yılı sadece yeni zamlarla değiş vergi uygulamaları ve ödemelerde de yeni düzenlemeler ile birlikte geliyor. Yeni uygulamalar ile birlikte dijital vergi uygulamalarının artırılması hedefleniyor.
Dünya gazetesi yazarı Mahmut Bülent Yıldırım yeni yılda uygulamaya geçecek vergi düzenlemelerini sıraladı.
Buna göre, 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.
Ayrıca tüm faturalar ya e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorunda olacak. Böylece kağıt fatura dönemi sone ererek tüm mükellefler için elektronik arşiv zorunlu olacak.
PARA TRANSFERİNE SIKI TAKİP
2026 yılında para transferlerine de sıkı takip geliyor. MASAK’ın tebliğ taslağına göre, 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan nakit işlemlerde işlem nedenini açıklamak zorunlu olacak. 2.000.001– 20.000.000 TL arası nakit işlemlerde ise beyan formu doldurulacak.
20.000.001 TL ve üzeri nakit işlemlerde İşlemin kaynağına ilişkin belge ve detaylı açıklama yapılması gerekli olacak. Para transferinde gerekli bilgi ve belgeleri sunulmazsa, işlem gerçekleştirilmeyecektir.
Yıldırım’ın yazısında yer alan diğer düzenlemeler şöyle:
BASİT USULDE VERGİLEME KAPSAMI DARALTILIYOR
Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, Büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler gerçek usulde vergilendirilecek. Buna göre ticari taksiler, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar basit usulden yararlanamayacak. 13 büyükşehirde imalat, alım satım, otel, lokanta gibi basit usul kapsamı dışında olan faaliyetler, diğer 17 büyükşehirde de kapsam dışına çıkarılıyor. Bu mükellefler 2026 yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirecekler.
KARŞIT İNCELEME TUTANAKLARI DİJİTAL ORTAMDA DÜZENLENECEK
Dijital vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının eki olan karşıt inceleme tutanakları da dijital vergi dairesi üzerinden düzenlenecek, onaylanacak ve elektronik ortamda gönderilecek. Karşıt inceleme tutanaklarının yeminli mali müşavirler tarafından dijital vergi dairesi üzerinden oluşturulmasına, onaylanmasına ve gönderilmesine 1/1/2026 tarihinden itibaren ihtiyari olarak başlanacak ancak bu tutanaklar 1/7/2026 tarihinden itibaren zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.
ELEKTRONİK TİCARİ DEFTERLER
1 Ocak 2026’dan sonra kurulacak tüm kollektif, komandit, anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatifler Elektronik Ticari Defter Sistemi kapsamına girecekler.