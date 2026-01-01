2026 yılı sadece yeni zamlarla değiş vergi uygulamaları ve ödemelerde de yeni düzenlemeler ile birlikte geliyor. Yeni uygulamalar ile birlikte dijital vergi uygulamalarının artırılması hedefleniyor.

Dünya gazetesi yazarı Mahmut Bülent Yıldırım yeni yılda uygulamaya geçecek vergi düzenlemelerini sıraladı.

Buna göre, 2025 hesap dönemi ile geçici ver­gi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci madde­si kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına ba­kılmaksızın mali tablolar enflasyon dü­zeltmesine tabi tutulmayacak.

Ayrıca tüm faturalar ya e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorunda olacak. Böylece kağıt fatura dönemi sone ererek tüm mükellefler için elektronik arşiv zorunlu olacak.

PARA TRANSFERİNE SIKI TAKİP

2026 yılında para transferlerine de sıkı takip geliyor. MASAK’ın tebliğ taslağına göre, 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan nakit işlemlerde işlem nedenini açıklamak zorunlu olacak. 2.000.001– 20.000.000 TL arası na­kit işlemlerde ise beyan formu doldurulacak.

20.000.001 TL ve üzeri nakit işlemlerde İşlemin kaynağına ilişkin belge ve detaylı açıklama yapılması gerekli olacak. Para transfe­rinde gerekli bilgi ve belgeleri sunulmaz­sa, işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Yıldırım’ın yazısında yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

BASİT USULDE VERGİLEME KAPSAMI DARALTILIYOR

Gelir Vergisi Kanununda yapılan de­ğişiklikle, Büyükşehir belediyesi olan il­lerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mü­kellefler gerçek usulde vergilendirilecek. Buna göre ticari taksiler, dolmuş, mini­büs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacı­lığı yapanlar basit usulden yararlanama­yacak. 13 büyükşehirde imalat, alım sa­tım, otel, lokanta gibi basit usul kapsamı dışında olan faaliyetler, diğer 17 büyük­şehirde de kapsam dışına çıkarılıyor. Bu mükellefler 2026 yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirecekler.

KARŞIT İNCELEME TUTANAKLARI DİJİTAL ORTAMDA DÜZENLENECEK

Dijital vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının eki olan karşıt inceleme tutanakları da di­jital vergi dairesi üzerinden düzenlene­cek, onaylanacak ve elektronik ortamda gönderilecek. Karşıt inceleme tutanak­larının yeminli mali müşavirler tarafın­dan dijital vergi dairesi üzerinden oluş­turulmasına, onaylanmasına ve gönde­rilmesine 1/1/2026 tarihinden itibaren ihtiyari olarak başlanacak ancak bu tuta­naklar 1/7/2026 tarihinden itibaren zo­runlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.

ELEKTRONİK TİCARİ DEFTERLER

1 Ocak 2026’dan sonra kurulacak tüm kollektif, komandit, anonim, sermaye­si paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatifler Elektronik Ti­cari Defter Sistemi kapsamına girecekler.