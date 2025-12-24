Tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kâğıtların yeni satış bedelleri şöyle:
Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL
Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 298 TL
Pasaport bedeli: bin 351 TL
İkamet izni bedeli: 964 TL
Kimlik kartı, sürücü belgesi ve araç tescil ücretleri
Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL
Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL
Aile cüzdanı bedeli: bin 202 TL
Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: bin 690 TL
Motorlu araç tescil belgesi: bin 511 TL
İş makinesi tescil belgesi: bin 251 TL
Diğer belge ücretleri
Banka çeki (her bir yaprak): 95 TL
Mavi kart: 220 TL
Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL
Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.