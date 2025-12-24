Tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kâğıtların yeni satış bedelleri şöyle:

  • Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL

  • Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 298 TL

  • Pasaport bedeli: bin 351 TL

  • İkamet izni bedeli: 964 TL

Kimlik kartı, sürücü belgesi ve araç tescil ücretleri

  • Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL

  • Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL

  • Aile cüzdanı bedeli: bin 202 TL

  • Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: bin 690 TL

  • Motorlu araç tescil belgesi: bin 511 TL

  • İş makinesi tescil belgesi: bin 251 TL

Diğer belge ücretleri

  • Banka çeki (her bir yaprak): 95 TL

  • Mavi kart: 220 TL

  • Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.