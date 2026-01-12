Yeni yılın gelmesiyle birlikte pek çok sektörde fiyatlar güncellenirken, güzellik salonları da zamlı tarifelerini yürürlüğe koydu. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kurtönal, güzellik salonlarının ciddi maliyetlerle faaliyet gösterdiğini belirterek, “Asgari ücretteki artış, kira giderleri ve cihaz-ekipman fiyatlarındaki yükselişler salon işletmecilerini fiyat güncellemesine zorladı. Mevcut ekonomik koşullarda bu artışlar kaçınılmaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

2025 YILI GÜNCEL GÜZELLİK SALONU FİYATLARI

Yeni tarifeye göre güzellik salonlarında uygulanacak bazı hizmet bedelleri şu şekilde belirlendi:

Klasik cilt bakımı: 2.175 TL

Solaryum (dakika): 180 TL

Kimyasal / bitkisel peeling: 3.300 TL

Profesyonel makyaj: 4.500 TL

Gece makyajı: 1.800 TL

Ağda ile yüz alımı: 600 TL

Kaş boyama: 600 TL

Tüm vücut epilasyon (tek seans): 5.250 TL

Manikür: 525 TL

Pedikür: 675 TL

Protez tırnak: 2.250 TL