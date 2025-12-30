Yeni bir yıla girerken milyonlarca kişi sağlık hedefleri belirlerken, modern yaşamın en büyük sorunlarından biri olan "kronik uykusuzluk" bilim dünyasının odağına yerleşti.

Dünya genelinde yapılan güncel araştırmalar, uyku bozukluklarının sadece yorgunluk değil, uzun vadede kardiyovasküler hastalıklar ve bilişsel gerileme ile doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı.

Uzmanlar, yeni yılda daha kaliteli bir uyku çekmek isteyenler için bilimsel temelli bir yol haritası sundu.

IŞIK VE MELATONİN DENGESİ

Uyku döngüsünün en kritik unsurlarından biri olan mavi ışık maruziyeti hakkında konuşan Harvard Medical School Uyku Tıbbı Bölümü'nden Dr. Charles Czeisler, yapay ışığın beyne "gündüz" sinyali gönderdiğini belirtti.

Czeisler, uykuya geçmeden en az 60 dakika önce dijital ekranlarla bağın kesilmesinin melatonin salınımını %50 oranında artırdığını ifade etti.

"SİRKADİYEN RİTİM" VE BESLENME İLİŞKİSİ

Uyku kalitesinin sadece yatakta geçirilen süreyle ilgili olmadığını vurgulayan California Üniversitesi (UC Berkeley) Nörobilim ve Psikoloji Profesörü Dr. Matthew Walker, sirkadiyen ritmin korunması gerektiğini kaydetti.

Walker, alkol ve kafein tüketiminin uyku mimarisini bozarak "REM uykusu" aşamasını kısalttığını, bunun da sabahları yorgun uyanmaya neden olduğunu dile getirdi.

Walker, vücut ısısının düşmesinin uykuya dalmayı kolaylaştırdığını, bu nedenle yatak odası sıcaklığının 18°C civarında tutulmasının ideal olduğunu sözlerine ekledi.

MAGNEZYUM VE DİYETİN ROLÜ

Beslenmenin uyku üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalarda, magnezyum ve omega-3 açısından zengin bir diyetin uyku süresini uzattığı gözlemlendi.

Stanford Üniversitesi Uyku Bilimleri Merkezi'nden Dr. Emmanuel Mignot, vücudun biyolojik saatinin korunması için her gün aynı saatte uyanmanın, hafta sonları dahi bu rutini bozmamanın kritik olduğunu aktardı.

Mignot, sabah alınan ilk doğal güneş ışığının, gece salgılanacak olan melatonin miktarını doğrudan belirlediğini vurguladı.