Yeni yıl herkes için farklı bir anlam taşır. Kimisi için basit bir takvim değişimiyken kimisi için büyük dönüşümlerin ve kararların başlangıcı olabilir. Bazı adımlar pazartesiyi bazıları ise gelecek ayın ilk gününü bekler. Yeni yıla önem atfeden insanlara göre 1 Ocak, ertelenen kararların hayata geçirilmesi için mazeretin kalmadığı noktadır. Türkiye Raporu ocak ayı araştırmasında yeni yıl kararlarına mercek tuttu.

2000 kişi ile yapılan araştırmaya göre toplumun %22'si 2026'da uygulamak için birtakım kararlar aldı. Yeni yıla böyle bir misyon yükleyenlerin demografik profiline bakıldığında kadınların erkeklerden daha yüksek oranda olduğu görüldü. Yaş ile yeni yıl kararları arasında da anlamlı bir bağlantı var. En genç yaş grubundaki her 3 kişiden 1'i yeni yıl kararları olduğunu söylerken en büyük yaş grubundaki her 10 kişiden yalnızca 1'i yeni yıl kararı aldı.

HANGİ KARARLAR ALINDI?

Yeni yıl kararları olan %22,4'lük kitleye bu kararların detayları soruldu. Buna göre yeni yılda karar alan her 5 kişiden 4'ü kemerleri sıkmaya karar verdi. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve kitap okumak gibi kararlar da oldukça popüler. Soruyu yanıtlayan katılımcıların yarısı 2026'da yeni hobiler edinmek ve sosyal medyada geçirdiği süreyi azaltmak istiyor. Önemli bir kitle ise iş değişikliği ve taşınmak gibi hayati kararlar aldı.

Sigara ve kumar gibi olumsuz alışkanlıkları bırakmak isteyenlerin oranı da hayli yüksek. Yabancı dil eğitimi almak, iş kurmak ve seyahat etmek gibi yanıtlar ise katılımcıların seçeneklerden bağımsız olarak açık uçlu bir şekilde dile getirdiği yanıtlar.

KADINLARDA KARAR ALMA EĞİLİMİ DAHA FAZLA

Yeni yılda birden fazla alanda karar alma eğilimi kadınlarda daha belirgin. Özellikle kariyer değişikliği, kitap okuma ve hobi edinme gibi konularda kadınlar erkeklere göre daha fazla karar aldı. Ortalamada erkekler ise temkinli para harcamak ve sigara, kumar gibi alışkanlıkları bırakmak konusunda bir miktar daha istekli görünüyor.

55 yaş ve üzerindekilerin ezici çoğunluğu 2026'da dikkatli para harcama kararı alırken bu oran genç yaş gruplarında anlamlı olarak daha düşük. 18-24 yaş grubunda kariyer hedefleri ve sosyal medya kullanımının kısıtlamak gibi kararlar diğer yaş gruplarına nazaran daha ön planda. 25-34 yaş grubundaki her 3 katılımcıdan 1'i 2026'da taşınmayı planlarken bu oran yaşla birlikte düşüyor.