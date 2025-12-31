Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun etkisiyle yeni yıl sofralarının bolluğu ve bereketi gün geçtikçe azalmaya devam ediyor.

Yurttaşların alım gücünün düşmesi, yeni yıl sofralarını da adeta yoklukla sınadı. 2026’ya girmenin mutluluğu, yerini acı bir tebessüme bıraktı.

Yılbaşı sofralarının yurttaşlara maliyeti son beş yılda 14 kat arttı. 2020 yılında 346 TL’ye kurulan sofra, 2025 yılında en düşük 4 bin 789 TL’ye yükseldi.

HİNDİ FİYATLARI UÇTU

Yılbaşı sofralarının gözdesi olan hindi fiyatları adeta uçtu. Zincir marketlerde 8-10 kişilik hazır pişmiş hindi menüsünün fiyatı 2020 senesinde 319 TL iken, 2026’ya girerken 4 bin 590 TL’ye çıktı. Aynı dönemde piliç menü fiyatı ise 119 TL’den 1.590 TL’ye yükseldi.

8-10 kişilik bir aile, 4 bin 590 TL’ye sadece hindi alırsa, çerezler ve içeceklerle beraber yılbaşı maliyeti en az 8 bin TL’ye yükseliyor. Alkollü yılbaşı eğlencesi düşünen bir ailenin yılbaşı maliyeti ise en düşük 12 bin TL’yi buluyor.

Asgari ücretli açısından ise durum daha da vahim. 2020 yılında asgari ücretle 7 yılbaşı sofrası kurulabilirken, 2025’te ise 4,8’e geriledi.

YURTTAŞLAR ÇEREZSİZ KALDI

Çerez ve içecek fiyatlarının artması da yılbaşı sofralarını bıraktı. 2020 yılında 27,4 TL olan yarım kilo karışık çerez ve 2,5 litrelik kola, 2025’te 199 TL’ye kadar yükseldi.

Yılbaşı, asgari ücretliler dışında emekliler için de çok zor geçiyor. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL ile yurttaşlar, hem kira, hem faturalar, hem de temel ihtiyaçlarının maliyeti altında eziliyor.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİLERİN SOFRASI TAM TAKIR

İzmir’de yılbaşı öncesi market alışverişi yapan emekli çift Yavuz Karagöz ve Zeynep Karagöz, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşları nedeniyle temel gıda ürünlerini dahi almakta zorlandıklarını anlattı.

"EMEKLİ OLARAK GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL BU ÜLKEDE"

Karagöz çifti, hindi fiyatlarının artması nedeniyle yılbaşı sofrasında tavuk tercih etmek zorunda kaldıklarını belirterek, emeklilerin her geçen gün daha fazla yoksullaştığını söyledi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan emekli Yavuz Karagöz, emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek, “Emekli olarak geçinmek mümkün değil bu ülkede. Niye geçinmek mümkün değil? Ben emekli olduğumda yaklaşık sekiz çeyrek altın alabiliyordum bir emekli maaşıyla. Şu anda ikinin birazcık üstünde; yani üç tane alamıyorum. Şimdi bu kadar bir fakirleşmeyi yaşamışken bunu bugünkü markette de gördük. Bir demet maydanoz 10 TL olmuş. Düşünebiliyor musunuz? İzmir gibi bir yerde, üretimin olduğu bir yerde, taşıma maliyetinin düşük olduğu bir yerde bir demet maydanoz 10 lira olmuşsa emekli nasıl geçinecek” sözlerini sarf etti.

"HAZIRLIĞIMIZ YOK, HER ŞEY PAHALI"

Ankara Ulus Hal Pazarı'nda ise esnaflar satışların durgunluğundan, yurttaşlar ise artan fiyatlar nedeniyle yılbaşı alışverişi yapamadıklarından yakındı.

Yılbaşı planı sorulan bir vatandaş, "Hazırlığımız yok. Her şey pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz ki hazırlık yapalım. Biz de herkes gibi mutlu bir şekilde yeni yıla girmek istiyoruz ama maalesef maddi durum izin vermiyor" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Pastırmayı sofralarda değil; vitrinlerde bile göremiyoruz artık. Kasaplar, kuyumculardan farksız oldu" sözlerini sarf etti.

YILBAŞI SOFRALARININ VAZGEÇİLMESİ ÇAY ZAM ŞAMPİYONU

Yılbaşı sofralarında çerezin yanında iyi giden çay fiyatları da adeta tavan yaptı.

2025 yılında güncel olarak markette satılan 1 KG çayın fiyatı 295 TL’ye kadar çıktı. Yıldan yıla artan maliyetler, yurttaşları bu yılbaşında çaysız bıraktı.