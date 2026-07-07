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Kaynak: İHA

Muradiye Mahallesi'nde yatırımların sürdüğünü belirten Balaban, Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen projeler kapsamında ilçeye 4 çok amaçlı salon ve 3 çocuk kültür sanat merkezi kazandırılacağını açıkladı.

MURADİYE'DE ALTYAPI VE SOSYAL YATIRIMLAR HIZ KAZANDI

Yaz döneminde çalışmaların yoğunlaştığını belirten Başkan Balaban, Yunusemre'nin en büyük mahallesi olan Muradiye'nin öncelikli hizmet bölgeleri arasında yer aldığını söyledi.

Mahallede ek hizmet binası, Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), çocuk kültür sanat merkezi, sağlık merkezi ve Akasya Kafe'nin hizmete açıldığını hatırlatan Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da Kent Lokantası, Halk Mandıra ve MASKİ hizmet biriminin mahalleye kazandırıldığını ifade etti.

Önümüzdeki süreçte halı saha, taziye evi, basketbol ve voleybol sahaları ile sosyal tesislerin de vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Balaban, devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Muradiye'nin uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek modern bir altyapıya kavuşacağını dile getirdi.

Amatör spora destek genişletiliyor

Spor yatırımlarına da değinen Balaban, belediyenin yalnızca futbol kulüplerine değil, voleybol, basketbol, satranç, güreş ve diğer amatör spor branşlarına da destek vereceğini söyledi.

Göreve geldiklerinde yaklaşık 1.600 olan lisanslı sporcu sayısının bugün 3.500'e ulaştığını ifade eden Balaban, yaz spor okullarına katılan öğrenci sayısının ise 1.500 olduğunu, dönem sonunda bu rakamı 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

SEYYAR SATICILARA YENİ DÜZENLEME

İlçedeki esnafın korunmasına yönelik adımlar attıklarını belirten Balaban, belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda şehir dışından gelen seyyar satıcılar ile etkinlik adı altında satış yapan kişilere izin verilmeyeceğini açıkladı.

Uygulamanın yerel esnaf tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Balaban, ticari hayatın daha adil hale gelmesi için denetimlerin süreceğini söyledi.

YENİ SOSYAL TESİSLER VE YOL ÇALIŞMALARI

Başkan Balaban, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yol çalışmalarının başlayacağını, 50. Yıl Mahallesi'nde yapılacak Yılmaz Güney Sosyal Tesisleri için ise ihale sürecinin devam ettiğini belirtti.

Barbaros Mahallesi'nde 16 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmasının tamamlandığını aktaran Balaban, bordür, yağmur suyu oluğu ve kaldırım düzenlemelerinde de sona yaklaşıldığını ifade etti.

"PİYASAYA OLAN BORÇLARIMIZI YÜZDE 90 AZALTTIK"

Belediyenin mali tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balaban, göreve geldiklerinde 600 milyon lira seviyesinde olan cari borcun 50 milyon liraya, 650 milyon liralık banka borcunun ise 95 milyon liraya düşürüldüğünü söyledi.

SGK ve vergi borçlarının yaklaşık 1 milyar 100 milyon lira seviyesinde bulunduğunu belirten Balaban, piyasaya olan borçların ise yaklaşık yüzde 90 oranında azaltıldığını ifade etti.

LEZZETLER SOKAĞI VE YENİ KÜLTÜR MERKEZLERİ GELİYOR

Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan sorunların yıl sonuna kadar çözüme kavuşacağını belirten Balaban, bölgede yaklaşık 40 modern işletmenin yer alacağı Lezzetler Sokağı projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Yayla, Karakılınçlı, Gülbahçe ve Küçükbelen mahallelerine 4 çok amaçlı salon, Yenimahalle, Akgedik ile 75. Yıl ve 50. Yıl mahallelerinin kesişim noktasına ise 3 Çocuk Kültür Sanat Merkezi inşa edileceğini belirten Balaban, projelerin ihale süreçlerinin sürdüğünü ve gecikmelerin bürokratik işlemlerden kaynaklandığını söyledi.

Toplantının sonunda vatandaşlara da çağrıda bulunan Balaban, özel mülkiyete ait arsa ve arazilerin bakımının belediyenin sorumluluğunda olmadığını hatırlatarak, halk sağlığını tehdit eden çöp ev ve benzeri acil durumlarda ise belediye ekiplerinin gerekli müdahaleleri sürdürdüğünü ifade etti.