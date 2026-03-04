AKP grubu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifte sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi ve doğum izinlerinin artırılması gibi dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor.

Teklif kapsamında Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre düzenleme yasalaşırsa hem kamuda hem de özel sektörde kadın çalışanlar için doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Mevcut durumda 5 gün olan babalık izninin ise 10 güne yükseltilmesi öngörülüyor.

15 yaş altına sosyal medya sınırı

Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise sosyal medya kullanımına yönelik. 5651 sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikle, sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek.

Düzenlemenin yasalaşması halinde 15 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya platformlarında hesap açamayacak. 15 yaş üzerindeki kullanıcılar için ise ebeveyn kontrol araçlarının devreye girmesi planlanıyor.

Oyun platformlarına temsilci zorunluluğu

Teklifte dijital oyun platformlarına yönelik bir düzenleme de bulunuyor. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi de şart koşulacak. Bu madde daha önce oyun sektöründen bazı çevrelerin tepkisini çekmişti.

İstismarcılara çocuk alanlarında çalışma yasağı

Kanun teklifinde çocukların korunmasına yönelik önemli bir düzenleme de yer aldı. Çocuk Koruma Kanunu’na eklenmesi planlanan maddeye göre, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, müstehcenlik, fuhuş ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giyen kişilerin çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması yasaklanacak.

Buna göre söz konusu kişiler; okul, kreş, yurt, servis, kantin, spor tesisi ve oyun evi gibi alanlarda görev alamayacak veya bu yerleri işletemeyecek.