Superman, Supergirl ve Green Lantern gibi ana karakterlerin netleştiği yeni evrende gözler Batman ve Wonder Woman rollerine çevrilmiş durumdaydı.

Andor, Hit Man ve Morbius gibi yapımlarla adından söz ettiren Adria Arjona, Nisan ayında yeni Superman filmi "Man of Tomorrow"un kadrosuna katılmıştı. İlk açıklamalarda oyuncunun Maxima karakterini canlandıracağı belirtilse de kulislerde bu durumun bir hedef şaşırtma olduğu konuşuluyor. Arjona'nın aslında yeni Wonder Woman olarak seçildiği, sürprizin bozulmaması adına adının geçici olarak Maxima ile anıldığı iddia ediliyor.

RÖPORTAJLARDAKİ DETAYLAR VE SIKI ANTRENMAN PROGRAMI

Şu sıralar yeni filmi Onslaught'un tanıtım turunda olan Arjona'nın söyleşilerde Maxima ismini hiç kullanmaması dikkat çekti. Rolünü tanımlarken "çok özel bir kadın" ve "ikonik" ifadelerini kullanması, çizgi roman dünyasında ikincil bir karakter olan Maxima'dan ziyade Wonder Woman'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. Variety gibi köklü Hollywood yayınlarının da bu iddiayı desteklemesinin yanı sıra, oyuncunun sosyal medyada paylaştığı yoğun antrenman videoları ve değişen fiziği iddiaları kuvvetlendirdi.