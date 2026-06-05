Yeni trafik tabelaları 1 Haziran'da yollarda olacak ama anlamını kimse bilmiyor: Belçika uygulayacak

"Özel Kurallar" İçin Yeni Kategori

Sürücülerin işini kolaylaştırmak adına hız limitleri, park yasakları ve sollama kuralları gibi bölgeye özel şartlar artık tek bir çatı altında, "özel kuralları gösteren trafik levhaları" kategorisinde toplanacak. Bölgelere göre değişen hız sınırları da doğrudan bu tabelaların üzerinde net bir şekilde ilan edilecek.