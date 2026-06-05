Sürücülerden yayalara, bisikletlilerden scooter kullanıcılarına kadar yoldaki herkesi yakından ilgilendiren bu değişim, trafikte güvenliği artırmayı ve tabelaları daha anlaşılır kılmayı hedefliyor.
Yeni trafik tabelaları 1 Haziran'da yollarda olacak ama anlamını kimse bilmiyor: Belçika uygulayacak
Belçika’da önümüzdeki yıl devreye girecek yeni trafik reformu, sürücülerin ezberini bozmaya hazırlanıyor. 1 Haziran 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kurallar kapsamında, yollara daha önce hiç görülmemiş modern tabelalar ve semboller eklenecek.Derleyen: Aykut Metehan
İşte yollarda görmeye başlayacağımız o yeni tabelalar ve anlamları:
Yeni Trafik Tabelaları ve Görevleri
Görsel netliği artırmak amacıyla hazırlanan ve sürücülerin şimdiden aşina olması gereken yeni levhalar şunlar:
A18 Tabelası (Sis Uyarısı): Sürücüleri görüş mesafesinin düşebileceği yoğun sis tehlikesine karşı uyaracak.
A24 Tabelası (Atlı Geçişi): Yolun, binicilerin ve atların yoğun olarak kullandığı bir bölgeden geçtiğini hatırlatacak.
A34 Tabelası (Kaza Riski): İleride bir kaza meydana geldiğini veya o bölgenin yüksek kaza riski taşıdığını bildirecek.
R12 Tabelası (Opsiyonel Bisiklet Yolu): Mecburi olmayan bisiklet hatlarını gösterecek. Bisikletliler bu levhanın olduğu yerlerde isterlerse ana yolu da tercih edebilecek.
Teknolojik ve Modern Semboller Dönemi
Çağın gereksinimlerine ayak uyduran yeni düzenlemeyle birlikte, sokaklarda sıkça görmeye başladığımız elektrikli scooterlar, paylaşımlı araçlar ve kargo/yük bisikletleri (bakfiets) için de özel semboller literatüre giriyor.
Ayrıca mevcut birçok tabela da modern dokunuşlarla yenileniyor. Örneğin, yaya geçidi levhası daha dikkat çekici hale getirilirken, dar yollardaki geçiş önceliğini belirten beyaz ok kuralı aynen korunarak tasarımı güncelleniyor.
"Özel Kurallar" İçin Yeni Kategori
Sürücülerin işini kolaylaştırmak adına hız limitleri, park yasakları ve sollama kuralları gibi bölgeye özel şartlar artık tek bir çatı altında, "özel kuralları gösteren trafik levhaları" kategorisinde toplanacak. Bölgelere göre değişen hız sınırları da doğrudan bu tabelaların üzerinde net bir şekilde ilan edilecek.