AKP döneminde aldığı ihalelerle servet yapan Mustafa Cengiz'in şirketi Cengiz İnşaat, 2022 yılında yatırım planına alınan ve o dönem 4,2 milyar lira maliyet hesaplanan Yeni Trabzon Havalimanı projesinin 20 Aralık 2025'te yapılan ihalesini aldı.

CENGİZ - AKP ORTAKLIĞI

2026 Yılı Yatırım Programı yayımlanmadan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yeni Trabzon Havalimanı projesinin ihalesini gerçekleştirdi. 20 Aralık 2025’te, kamuoyunda rekabeti sınırladığı iddiasıyla sıkça eleştirilen “pazarlık usulü” yöntemiyle düzenlenen ihalenin 48 milyar 199 milyon TL bedelle Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat ile eski AKP Rize milletvekili Abdülkadir Kart’a ait olduğu bilinen ASL İnşaat’ın kurduğu iş ortaklığına verildi.

Resmi Gazete’de de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’nda Yeni Trabzon Havalimanı projesinin maliyetinin 16 buçuk kat artarak 69 milyar 980 milyon TL’ye fırladığı görüldü.