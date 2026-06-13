Geçen yıl Almanya pazarına giren Türkiye'nin elektrikli otomobil markası TOGG T10X ve T10F modellerini burada test sürüşüne çıkardı.
Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü
Türkiye'nin elektrikli otomobil markası TOGG'un Almanya pazarındaki tanıtım faaliyetleri kapsamında başkent Berlin'de test sürüşü etkinliği gerçekleştirildi.Kaynak: Haber Merkezi
Test sürüşüne katılım gösteren çok sayıda kişi, aracın sürüş performansı, dijital teknolojileri ve iç mekan tasarımı hakkında bilgi aldı.
TOGG'u yerinden görmek ve test sürüşü yapmak için 600 kilometrelik uzaktan ailesiyle gelen Mustafa Yılmaz TOGG'tan memnun kaldıklarını ifade etti.
Yılmaz ilk defa elektrikli otomobil sürdüğünü belirterek, "Sürmesi güzel olmuş. Hoşumuza gitti” sözlerini sarf etti.
TOGG ile kısa bir tur attıklarının altını çizen Yılmaz, TOGG satın almaya niyetli oldukları için Berlin'deki test sürüşüne geldiklerine vurgu yaptı.
Yılmaz, herkese TOGG aracını tecrübe etmesini tavsiye ederek, "Gerçekten güzel yapmışlar” dedi.
Etkinliğe katılanlar arasında Türk kökenli kullanıcıların yanı sıra Alman otomobil meraklıları da yer aldı. Geçen yıl Almanya pazarına giriş yapan TOGG servis ve teslimat altyapısını da genişletiyor.
TOGG yetkilileri, test sürüşleri ve deneyim etkinlikleriyle daha fazla kişiyi araçlarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.