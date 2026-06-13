Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü

Etkinliğe katılanlar arasında Türk kökenli kullanıcıların yanı sıra Alman otomobil meraklıları da yer aldı. Geçen yıl Almanya pazarına giriş yapan TOGG servis ve teslimat altyapısını da genişletiyor.

TOGG yetkilileri, test sürüşleri ve deneyim etkinlikleriyle daha fazla kişiyi araçlarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.