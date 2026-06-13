Yeniçağ Gazetesi
13 Haziran 2026 Cumartesi
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü

Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin elektrikli otomobil markası TOGG'un Almanya pazarındaki tanıtım faaliyetleri kapsamında başkent Berlin'de test sürüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü - Resim: 1

Geçen yıl Almanya pazarına giren Türkiye'nin elektrikli otomobil markası TOGG T10X ve T10F modellerini burada test sürüşüne çıkardı.

1 7
Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü - Resim: 2

Test sürüşüne katılım gösteren çok sayıda kişi, aracın sürüş performansı, dijital teknolojileri ve iç mekan tasarımı hakkında bilgi aldı.

2 7
Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü - Resim: 3

TOGG'u yerinden görmek ve test sürüşü yapmak için 600 kilometrelik uzaktan ailesiyle gelen Mustafa Yılmaz TOGG'tan memnun kaldıklarını ifade etti.

3 7
Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü - Resim: 4

Yılmaz ilk defa elektrikli otomobil sürdüğünü belirterek, "Sürmesi güzel olmuş. Hoşumuza gitti” sözlerini sarf etti.

4 7
Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü - Resim: 5

TOGG ile kısa bir tur attıklarının altını çizen Yılmaz, TOGG satın almaya niyetli oldukları için Berlin'deki test sürüşüne geldiklerine vurgu yaptı.

5 7
Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü - Resim: 6

Yılmaz, herkese TOGG aracını tecrübe etmesini tavsiye ederek, "Gerçekten güzel yapmışlar” dedi.

6 7
Yeni TOGG otomobilleri görücüye çıktı: Yoğun ilgi gördü - Resim: 7

Etkinliğe katılanlar arasında Türk kökenli kullanıcıların yanı sıra Alman otomobil meraklıları da yer aldı. Geçen yıl Almanya pazarına giriş yapan TOGG servis ve teslimat altyapısını da genişletiyor.

TOGG yetkilileri, test sürüşleri ve deneyim etkinlikleriyle daha fazla kişiyi araçlarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro