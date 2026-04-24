AK Partili Şamil Tayyar sosyal medya platformu X üzerinden MAK Kamuoyu Araştırma'nın anketini paylaştı. Paylaşımında şirketin anketinde ara veya erken genel seçimin aksine bu kez "erken yerel seçimi" sorduğunu ifade eden Tayyar, şirketin kayyum ataması, görevden uzaklaştırma ve parti değişikliği sebepleriyle belediye yönetimlerindeki farklılaşmaya ilişkin kamuoyunun nabzını tutmak istediğini kaydetti.

Tayyar, "Kendi içinde tutarlı" diyerek ankete dair, "Ankete katılanların yüzde 58’i erken yerel seçime olumlu bakıyor, yüzde 36’sı karşı, yüzde 6’sı ise kararsız. Bence değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

"Haklı sebeplere dayansa bile onlarca il ve ilçe belediye yönetimlerinin el değiştirmesi nedeniyle güven tazelemek, tansiyonu düşürebilir" şeklinde konuşan Tayyar ağzındaki baklayı ise "Tabi bunun için Anayasa değişikliği gerekir" ifadeleriyle çıkarttı.

Tayyar ifadelerini şöyle sonlandırdı:

"Mecliste mutabakat oluşursa, mesela yerel seçimler 2 yıl öne alınarak 2027 Mart’ına çekilebilir. Sadece şahsi bir öneri"

