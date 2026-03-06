Bebek katili Abdullah Öcalan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı terör örgütü yan kuruluşu PAJK Koordinasyonu’na bir mektup gönderdi. Kısa adı PAJK olan Kürdistan Özgür Kadın Partisi’nin yayınladığı o mektupta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, “Herkesin sübjektif bir kadın bakışı, tutkusu veya laneti vardır. Ya da körlüğü. Eğer bu dünyada bir tanrısallıktan bahsedeceksek bunun kadın kökenli olması bana daha doğru, hatta zaruri görünmektedir” diyor.

Bebek katili Abdullah Öcalan’ın hastalıklı kafa yapısı mektubun tüm satırlarına yansıyor. Öcalan, “sürecin temel gücü kadındır” vurgusunu yaptıktan sonra şu cümleleri sarf ediyor;

“Bu nedenle kadının, özgün olarak kendi şahsını daha fazla politikleştirmesi gerekmektedir. Duygu dolu yaklaşımlar yerine, politik olma yönü giderek öne çıkan bir kadınlaşma, gelişmede büyük önem taşıyor. Politik gerçeklik olmadan nefes bile alınamaz. Bu çok önemlidir ve başaracağınıza inancım da tamdır. Kadın özgürlükçü ideolojik çizgimiz biliniyor. Kadınlar özgürlük ve örgütlülük bakımından önemli bir düzey yakalamış durumda. Kadın kurtuluş ideolojisinden kadın kurtuluş politikleşmesine sıçrama yapmalısınız. Zaten şu anda her yerde bunun pratik gelişmesi yaşanıyor. Güçlü politik önder kadınlar olacağınıza inanıyorum.

Asla sizleri terk etmediğimi biliyorsunuz. Platonik aşkın toplumsallığa ilişkin en gerçekçi ifadesinin de bu olduğuna inanıyorum.

Sosyalist bir insanın aşk anlayışı ve kadın erkek ilişkileri konusundaki yaklaşımı onun kişiliğini gösterir. Kastik katilin “aşk” diye pazarladığı duygunun, kadının köleleşmesinin devamını sağlayacak şekilde düzenlendiği iyi anlaşılmalıdır. Platonik aşk dediğim kavramsallaştırmanın yanlış anlaşılmaması gerekir. Platonik aşk, realize edilemez olanın idealize edilmesidir. Platonik aşkın idealizmi pratik aşkın realizminden daha değerlidir. Bunun üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Aklınızı ve yüreğinizi pratik aşk realizm yönüne çevirmemelisiniz. Platonik aşkı tercih etmeliyiz. Çünkü pratik aşk realizmi tuzaklarla doludur.”