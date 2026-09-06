Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Düğün ve nikah organizasyonlarında altın satın alma, yanında taşıma ve kaybetme riskini ortadan kaldırmayı amaçlayan yenilikçi bir proje hayata geçirildi. Altın Anne şirketinin geliştirdiği kiosk sistemi sayesinde vatandaşlar, dijital ekran üzerinden istediği ürün ve gramajı seçerek saniyeler içinde altın siparişi verebiliyor.

FİZİKİ ALTIN SİGORTALI KARGO İLE ADRESE GELİYOR

Sistem, altının fiziki yapısını değiştirmeden satın alma sürecini dijitalleştiriyor. Kiosk üzerinden yapılan işlemlerin ardından satın alınan altın, İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese teslim ediliyor. Böylece etkinlik öncesinde kuyumcu arama ve organizasyon boyunca altını yanında taşıma gibi güvenlik riskleri ortadan kalkıyor.

İLK PİLOT UYGULAMA KOCAELİ'DE BAŞLADI

Projenin ilk adımının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı'da atıldığını belirten Altın Anne Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ecem Karaman, sistemin yaygınlaştırılacağını ifade etti. Karaman, kiosklara nikah ve düğün salonlarının yanı sıra oteller, havalimanları ve altına ihtiyaç duyulan birçok farklı noktada yer verileceğini vurguladı.

Vatandaşlar ve salon yetkilileri de cihazın kullanım kolaylığı sağladığını, zamandan tasarruf ettirdiğini ve altın taşıma tedirginliğini sonlandırdığını dile getirdi.