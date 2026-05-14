Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeni Şırnak Yolu üzerinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen kömür yüklü TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından TIR alev aldı. Kabinde sıkışan şoför, çıkan yangında yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, şoförün cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.