Önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulunun gündemine gelmesi beklenen yeni modelin detaylarını iktidara yakın Türkiye gazetesinin muhabiri Yücel Kayaoğlu aktardı.

Yeni model ile nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek sistemde, vatandaşların bir katkı payı ödeyeceği ancak primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Bu sistem ile özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaşması, evde hemşire, hasta bakıcı ve fizik tedavi hizmetleri ile ekipman desteği verilmesi de planlanıyor. Özellikle demans, alzaymır ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların takibi, bu hastaların bakımı gibi hizmetlerin de uzun süreli bakım sigortası kapsamına alınacağı da aktarılıyor.

Sistem, vatandaşın yaşlılık döneminde ister evde, ister bakımevinde oluşacak bakım giderlerinin karşılanmasını içerecek şekilde uygulamaya konacak.