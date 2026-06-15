Zirvede 14.3 milyon izlenmeyle “Yeraltı” yer aldı.
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede
Televizyon ve dijital platformlarda yeni sezonun ilk bölümleri yayınlandıktan sonraki ilk hafta izlenme rakamları belli oldu. Liste, izleyici ilgisinin hangi yapımlarda yoğunlaştığını gözler önüne serdi.Kaynak: Diğer
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1 10
Onu 13 milyonla “Daha 17” takip etti.
2 10
Üçüncü sırada ise 10.8 milyon izlenme ile “Taşacak Bu Deniz” bulunuyor.
3 10
Listenin devamında ise güçlü yapımlar dikkat çekiyor:
Çarpıntı — 8.6M
4 10
Sevdiğim Sensin — 8M
5 10
Halef: Köklerin Çağrısı — 7.9M
6 10
Veliaht — 7.1M
7 10
Güller ve Günahlar — 6.8M
8 10
A.B.İ. — 6.8M
9 10
Delikanlı — 6.2M
10 10