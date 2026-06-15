Yeniçağ Gazetesi
15 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede

Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede

Televizyon ve dijital platformlarda yeni sezonun ilk bölümleri yayınlandıktan sonraki ilk hafta izlenme rakamları belli oldu. Liste, izleyici ilgisinin hangi yapımlarda yoğunlaştığını gözler önüne serdi.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 1

Zirvede 14.3 milyon izlenmeyle “Yeraltı” yer aldı.

1 10
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 2

Onu 13 milyonla “Daha 17” takip etti.

2 10
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 3

Üçüncü sırada ise 10.8 milyon izlenme ile “Taşacak Bu Deniz” bulunuyor.

3 10
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 4

Listenin devamında ise güçlü yapımlar dikkat çekiyor:

Çarpıntı — 8.6M

4 10
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 5

Sevdiğim Sensin — 8M

5 10
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 6

Halef: Köklerin Çağrısı — 7.9M

6 10
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 7

Veliaht — 7.1M

7 10
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 8

Güller ve Günahlar — 6.8M

8 10
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 9

A.B.İ. — 6.8M

9 10
Yeni sezonun reyting şampiyonu belli oldu: ‘Yeraltı’ zirvede - Resim: 10

Delikanlı — 6.2M

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro