Yeniçağ Gazetesi
20 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Aktüel Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak

Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak

2026-2027 televizyon sezonunda kanallar, yeni projeler ve sevilen yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV, NOW TV, Star TV, Kanal D, Show TV ve TRT 1’in yayın planında yer alan yapımlarla birlikte yeni sezonda toplam 35 dizi ekranda olacak.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak - Resim: 1

Televizyon dünyasında yeni sezon heyecanı şimdiden başladı. 2026-2027 sezonunda kanallar, birbirinden iddialı yapımlarla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV, NOW TV, Star TV, Kanal D, Show TV ve TRT 1’in yeni ve devam eden projeleriyle birlikte toplam 35 dizi ekranlarda olacak.

1 9
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak - Resim: 2

Aşk, dram, aile, aksiyon ve dönem hikâyelerinin öne çıktığı yeni sezonda özellikle “Altı Üstü İstanbul”, “Daha17”, “Yeraltı” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi yapımlar dikkat çekiyor. Bazı dizilerin yayın tarihi ve akıbeti ise henüz netleşmiş değil.

2 9
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak - Resim: 3

İşte 2026-2027 sezonunda ekranlara gelmesi beklenen diziler ve kanalları:

3 9
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak - Resim: 4

ATV

ABİ

Aşk ve Taht

Güneşin Doğduğu Yer

Mercan Köşk

Hamal

Altı Üstü İstanbul

4 9
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak - Resim: 5

NOW TV

Yeraltı Halef Köklerin Çağrısı

Kod Adı Adana Günlükleri

Ömür Usta

Sevdam Karadeniz

Anne Yarısı

Şapkacı Kadınlar

Adana Ayazı

Centilmen

5 9
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak - Resim: 6

STAR TV

Çirkin

Sevdiğim Sensin

Başkalarının Hayatı

Tuzlu Kahve

Bir Hayat Hikâyesi

6 9
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak - Resim: 7

Kanal D

Daha17

Uzak Şehir

Güller ve Günahlar

Haysiyet

İyilik Öğretmeni

Karakuyu

7 9
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak - Resim: 8

Show TV

Kızılcık Şerbeti

Sevdan Bir Ateş

Cevher

Muhtemel Aşk (Durumu belirsiz)

8 9
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak - Resim: 9

TRT 1

Evlilik Güzeldir

Mehmed Fetihler Sultanı

Taşacak Bu Deniz

Gönül Dağı

Teşkilat

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro