Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak

Aşk, dram, aile, aksiyon ve dönem hikâyelerinin öne çıktığı yeni sezonda özellikle “Altı Üstü İstanbul”, “Daha17”, “Yeraltı” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi yapımlar dikkat çekiyor. Bazı dizilerin yayın tarihi ve akıbeti ise henüz netleşmiş değil.