Televizyon dünyasında yeni sezon heyecanı şimdiden başladı. 2026-2027 sezonunda kanallar, birbirinden iddialı yapımlarla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV, NOW TV, Star TV, Kanal D, Show TV ve TRT 1’in yeni ve devam eden projeleriyle birlikte toplam 35 dizi ekranlarda olacak.
Yeni sezona damga vuracaklar: 35 dizi ekranda olacak
2026-2027 televizyon sezonunda kanallar, yeni projeler ve sevilen yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV, NOW TV, Star TV, Kanal D, Show TV ve TRT 1’in yayın planında yer alan yapımlarla birlikte yeni sezonda toplam 35 dizi ekranda olacak.Mina Kaymakçı
Aşk, dram, aile, aksiyon ve dönem hikâyelerinin öne çıktığı yeni sezonda özellikle “Altı Üstü İstanbul”, “Daha17”, “Yeraltı” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi yapımlar dikkat çekiyor. Bazı dizilerin yayın tarihi ve akıbeti ise henüz netleşmiş değil.
İşte 2026-2027 sezonunda ekranlara gelmesi beklenen diziler ve kanalları:
ATV
ABİ
Aşk ve Taht
Güneşin Doğduğu Yer
Mercan Köşk
Hamal
Altı Üstü İstanbul
NOW TV
Yeraltı Halef Köklerin Çağrısı
Kod Adı Adana Günlükleri
Ömür Usta
Sevdam Karadeniz
Anne Yarısı
Şapkacı Kadınlar
Adana Ayazı
Centilmen
STAR TV
Çirkin
Sevdiğim Sensin
Başkalarının Hayatı
Tuzlu Kahve
Bir Hayat Hikâyesi
Kanal D
Daha17
Uzak Şehir
Güller ve Günahlar
Haysiyet
İyilik Öğretmeni
Karakuyu
Show TV
Kızılcık Şerbeti
Sevdan Bir Ateş
Cevher
Muhtemel Aşk (Durumu belirsiz)
TRT 1
Evlilik Güzeldir
Mehmed Fetihler Sultanı
Taşacak Bu Deniz
Gönül Dağı
Teşkilat