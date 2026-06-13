Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı yapım, ikinci sezonunu tamamladıktan sonra yayın hayatına ara verdi. Yüksek izlenme oranlarına ulaşmasına rağmen dizinin final yapmadığı, sadece sezon arası verdiği netleşti. Bu nedenle dizinin bitip bitmediği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Yeni sezon için hazırlıkların yaz aylarında başlaması planlanırken, dizinin Eylül ayında yeniden Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Gelen bilgilere göre 3. sezon çekimlerinin Ağustos ayının sonunda başlayacağı ifade ediliyor.

3 İSİM DİZİDEN AYRILDI

Öte yandan 3. sezonun kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Sezon finaliyle birlikte kadroda da değişiklik yaşandı; Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya) ve Demir (Ferit Kaya) karakterleri diziden ayrıldı.