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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Yeni Sendika Türkiye Hemşirelik Komisyonu Başkanı Suna Varol Cörüt, HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban’ın hemşirelere yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi: “Hemşireler üzerinden prim yapılmasına asla izin vermeyeceğiz.”

Yeni Sendika Türkiye Hemşirelik Komisyonu Başkanı Suna Varol Cörüt, HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban’ın hemşirelik mesleğinin eğitim ve mesleki yeterliliğine ilişkin açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi.

Kurban’ın hemşireleri “eğitimsiz” şeklinde nitelediğini belirten Cörüt, kullanılan ifadelerin hemşirelik mesleğinin bilimsel niteliğini, eğitim düzeyini ve mesleki itibarını hedef aldığını savundu.

Cörüt, “HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban’ı, kullandığı ifadeler nedeniyle tüm hemşirelerden acilen özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

“BU YAKLAŞIM MESLEK ETİĞİYLE BAĞDAŞMIYOR”

Açıklamaları “şaşkınlık ve esefle” takip ettiklerini belirten Cörüt, hemşirelerin mesleki yeterliliklerinin sorgulanmasına tepki göstererek şöyle konuştu:

“Hemşireleri ‘eğitimsiz’ şeklinde niteleyen ve mesleki yeterliliğini sorgulayan bu yaklaşım; meslek etiğiyle ve sağlık hizmetinin ekip anlayışıyla bağdaşmamaktadır.”

Hemşireliğin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde akademik eğitime sahip bağımsız bir sağlık disiplini olduğunu vurgulayan Cörüt; mesleğin bilimsel bilgi, kanıta dayalı uygulama, klinik karar verme yetkinliği ve yüksek düzeyde profesyonel sorumluluk gerektirdiğini söyledi.

Alanında uzmanlaşan, bilimsel çalışmalar yürüten ve profesörlük düzeyinde akademik üretim gerçekleştiren hemşirelerin bulunduğuna dikkat çekti.

“HEMŞİRELİĞİ DEĞERSİZLEŞTİRMEK İTİBAR SUİKASTIDIR”

Cörüt, hemşirelerin mesleki yeterliliğini değersizleştiren söylemlerin yalnızca sağlık çalışanlarını etkilemediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Hemşireliği ve hemşirelerin mesleki yeterliliğini itibar suikastiyle değersizleştirmek, yalnızca sağlık çalışanlarını değil; hastaların sağlık hizmetine duyduğu güveni ve sağlık hizmetinin niteliğini de olumsuz etkileyebilecek bir söylemdir.”

“HEMŞİRELER SAĞLIK HİZMETİNİN TEMEL GÜCÜDÜR”

Hemşirelerin sağlık sistemindeki görevlerinin yalnızca belirli uygulamalardan ibaret olmadığını vurgulayan Cörüt; hastanın değerlendirilmesi, bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, bakımın planlanması ve uygulanması, klinik izlem, tedavinin güvenli şekilde yürütülmesi ve komplikasyonların erken fark edilmesinde önemli sorumluluk üstlendiklerini ifade etti.

Hemşirelerin ayrıca acil bakım, hasta ve aile eğitimi, kronik hastalık yönetimi, rehabilitasyon ve sağlık hizmetinin sürekliliğinin sağlanması gibi geniş bir alanda bilgi, klinik muhakeme ve profesyonel sorumlulukla görev yaptığını belirtti.

“SİSTEMDEKİ AÇIĞI HEMŞİRELER KAPATIYOR”

Sağlık sistemindeki personel eksikliği ve organizasyon sorunlarının sonuçlarını en yoğun yaşayan meslek gruplarından birinin hemşireler olduğunu savunan Cörüt, artan hasta sayısı, ağır iş yükü ve çoklu sorumluluklara rağmen hizmetin devamında hemşirelerin önemli rol üstlendiğini söyledi.

Cörüt açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hekimin yetişemediği klinik süreçlerde tedavi ve bakım planı sorumluluğunu alan, açığı kapatan, farklı disiplinler arasındaki bakım süreçlerini organize eden, personel yetersizliğinde hizmetin devamlılığını sağlayan ve sistemdeki aksaklıkların hastaya yansımasını önlemek için sorumluluk üstlenen yine hemşirelerdir.”

ADİL KURBAN’A “GÜNCEL REHBERLERİ TAKİP EDİN” ÇIKIŞI

Cörüt, açıklamasında HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban’a doğrudan seslenerek hemşirelik uygulamalarının bilimsel gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellendiğini hatırlattı. Özellikle intramüsküler enjeksiyon bölgeleri üzerinden yapılan değerlendirmelere değinen Cörüt şöyle konuştu:

“Sayın Kurban’a, hemşirelerin mesleki yeterliliğini sorgulamadan önce güncel klinik rehberleri ve bilimsel gelişmeleri takip etmesini hatırlatıyor; güncelliği ve bilimsel dayanağı ortaya konulmamış değerlendirmeler üzerinden hemşirelik mesleğinin yetkinliğinin sorgulanmasını kabul etmiyoruz.”

“SENDİKACILIK SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KARŞI KARŞIYA GETİRMEK DEĞİLDİR”

Bir sendika başkanının önceliğinin sağlık çalışanlarının ağır iş yükü, personel yetersizliği, sağlıkta şiddet, mobbing, tükenmişlik, çalışma koşulları ve özlük hakları olması gerektiğini belirten Cörüt, meslek gruplarını karşı karşıya getiren yaklaşımlara tepki gösterdi. “Sendikacılık, sağlık çalışanlarını birbirine karşı konumlandırmak değil; çalışanın haklarını savunmak, çalışma barışını korumak ve sistemin aksayan yönlerine çözüm üretmektir.”

Cörüt, asıl tartışılması gereken konuların acil servislerdeki hasta yoğunluğu ve bekleme süreleri, hekim, hemşire ve diğer sağlık profesyonellerindeki personel yetersizliği, artan iş yükü ve çalışma koşulları olduğunu söyledi.

“MESLEĞİMİZİ TARTIŞMAYA AÇTIRMAYIZ”

Yeni Sendika Türkiye Hemşirelik Komisyonu adına yapılan açıklamada, hemşirelik mesleğinin bilimsel ve profesyonel kimliğinin tartışmaya açılamayacağı vurgulandı.

“Biz hemşireler; mesleğimizin bilimsel temellerini, akademik niteliğini, klinik yetkinliğini, bağımsız profesyonel kimliğini ve insan yaşamına ilişkin sorumluluğunu tartışmaya açtırmayız.”

Cörüt, “Hemşirelik sağlık sisteminin temel profesyonel gücü ve kalbidir” ifadelerini kullandı.

HEKİMLERE DE ÇAĞRI: “BU SÖYLEMİ KINAYIN”

Cörüt, yalnızca HEKİMSEN yönetimine değil, sağlık hizmetini birlikte yürüttükleri hekimlere de çağrıda bulundu. Hekimleri, hemşirelik mesleğini hedef aldığını belirttiği açıklamalara karşı mesleki dayanışma göstermeye ve söz konusu söylemi kınamaya davet eden Cörüt, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hemşireler üzerinden prim yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Yeni Sendika Türkiye Hemşirelik Komisyonu olarak, hemşirelik mesleğinin bilimsel niteliğini, mesleki itibarını ve çalışanların haklarını hedef alan söylemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”