Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ulubey'e bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nde, Danıştay'ın iptal kararına rağmen bentonit madenciliği sahasında çalışmaların sürdüğü iddia edildi. Mahalle halkı ve Yeni Sayaca Sevenleri Yardımlaşma Derneği, yargı kararının uygulanmasını isteyerek kaymakamlık ve valiliğe çağrıda bulundu. Ulubey ilçesine bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nde bentonit madenciliği faaliyetleriyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Danıştay tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptal edilmesine rağmen bölgede bazı çalışmaların sürdüğü iddia edilirken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

DANIŞTAY KARARI HATIRLATILDI

Yeni Sayaca Mahallesi sakinleri, açık ocak yöntemiyle yapılmak istenen bentonit madenciliğine karşı yürüttükleri hukuk mücadelesinde önemli bir kazanım elde ettiklerini hatırlattı. Mahalle halkının açtığı dava sonucunda söz konusu proje için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararının Danıştay tarafından iptal edildiği ve madencilik faaliyetlerinin hukuken durdurulduğu ifade edildi.

"BU HAFRİYAT KÖYÜ YAŞANMAZ HALE GETİRİR"

Yeni Sayaca Sevenleri Yardımlaşma Derneği Başkanı İzzet Berçin, bölgenin coğrafi yapısının bu ölçekte bir açık ocak madenciliğini kaldırmasının mümkün olmadığını söyledi. Berçin açıklamasında, "Açık ve kontrolsüz madenciliğe karşıyız. Bu konuda mahalle halkıyla tam bir toplumsal mutabakat içindeyiz. İlgili maden şirketinin son dönemde izinsiz ve belgesiz bazı faaliyetlerde bulunmaya çalıştığına tanık olduk ancak bu girişimler mahalle halkı tarafından fiilen engellendi." ifadelerini kullandı.

"MAHKEME KARARI YOK SAYILIYOR" İDDİASI

Dernek Başkanı Berçin, kendilerini en fazla endişelendiren gelişmenin, Danıştay'ın iptal kararına rağmen maden sahasına yönelik bazı çalışmaların başlatılması olduğunu ileri sürdü. İddialara göre Ulubey Belediyesi'nin de bölgede beton yol çalışması yürüttüğünü belirten Berçin, bu çalışmanın hukuken durdurulmuş bir faaliyetle bağlantılı olduğunu savundu.

Berçin, "Yargı kararıyla iptal edilen maden sahasına yönelik gerekli ÇED süreci tamamlanmadan bazı çalışmalar başlatıldı. İddialara göre Ulubey Belediyesi de beton yol yapım çalışmasıyla bu faaliyete taşeronluk yapıyor. Hukuken durdurulmuş bir faaliyetle bağlantılı olarak yürütülen bu çalışmayı, yargı kararının fiilen etkisiz kılınması olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"7'DEN 70'E İNFİAL HALİNDEYİZ"

Yaşanan gelişmeler nedeniyle mahallede büyük bir huzursuzluk oluştuğunu söyleyen Berçin, "7'den 70'e infial halindeyiz." ifadelerini kullandı. Mahalle halkı adına yapılan açıklamada, kaymakamlık ve valilikten, bölgede yürütülecek her türlü çalışmanın gerekli ÇED süreci ve hukuki izinler tamamlanmadan başlatılmasının önüne geçilmesi istendi.

"DEVLETE GÜVEN ZEDELENEBİLİR" UYARISI

Açıklamanın sonunda sürecin bu şekilde devam etmesi halinde toplumsal gerginliğin artabileceği uyarısında bulunuldu.

Berçin, "Oluşan gerginlik ortamının uzaması durumunda halkın devlete olan güveninde telafisi mümkün olmayan bir zedelenme yaşanabilir. Yeni Sayaca Mahallesi halkı olarak konunun mülki idare amirleri tarafından yakından takip edilmesini, yargı kararının eksiksiz uygulanmasını ve şimdiye kadar olduğu gibi kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmeden maden şirketinin hukuksuz faaliyetlerinin engellenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.