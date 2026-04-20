Yeni Şafak gazetesinin 2026 yılı enflasyon hedefi ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sert bir dille eleştirmesi, muhalefetteki siyasi partilerin ekonomist isimleri tarafından “iç hesaplaşma” olarak yorumlandı.
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, şu anda izlenen ekonomi politikalarını kendilerinin de eleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı;
“Kura yaslanıp enflasyonu düşürme hedefi içinde olan bir ekonomik programın başarılı olamayacağını bizler de uzun zamandır söylüyoruz. Bu politikalarla rekabet gücünün azaldığı da görülüyor. Faiz yüksekliği, kur değeri elbette ekonomi açısından sorun yaratıyor. Bu bilinen gerçek. Gelinen noktada Türkiye’nin yönetiminde olan bir siyasi partiye yakınlığı ile bilinen bir yayın organın da Hazine ve Maliye Bakanı eleştiriliyorsa, izlediği ekonomi politikaları sorunlu bulunuyorsa mevcut şartlar içinde iktidar partisine yakın gruplar arasında bir rahatsızlık olduğu anlamına gelir. Bu rahatsızlık demek ki, artık gizlenemeyecek noktaya gelmiştir. Bu süreçte bu yorum yapılabilir. Bunun dışında bir bakan değişikliği konusunda elbette benim yorum yapmam mümkün değil.”
İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta yapılan eleştirileri iktidar içinde bir iç hesaplaşmayı işaret ettiğini belirterek, şunları söyledi;
“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ortaya koyduğu politikaların yanlış sonuçlar vereceğini ilk günden beri dile getiriyoruz. Bizim dile getirdiğimiz eleştiriler, iktidar partisinin ekonomi yönetimine aynı zamanda bir uyarı niteliği de taşıyor. Burada yaşanan ise yani iktidara yakın bir yayın organının Şimşek’in politikalarını eleştirtmesi, iktidar partisindeki iç hesaplaşmanın olduğunu ortaya koyuyor. Öyle anlaşılıyor ki, eski yönetimler Şimşek’i ekonomi yönetiminde oluşunu kabullenememişler. Buradan bu sonuç çıkar. Yapılan eleştirilerin Allah rızası, memleket sevdası, ekonominin hatalarını düzeltip vatandaşlara daha iyi bir hayat standardı sunulması ile ilgili bir anlayışı yok maalesef. İktidar içindeki bir iç hesaplaşmadan ibaret ne yazık ki.”