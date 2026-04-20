Yeni Şafak gazetesinin 2026 yılı enflasyon hedefi ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sert bir dille eleştirmesi, muhalefetteki siyasi partilerin ekonomist isimleri tarafından “iç hesaplaşma” olarak yorumlandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, şu anda izlenen ekonomi politikalarını kendilerinin de eleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı;

“Kura yaslanıp enflasyonu düşürme hedefi içinde olan bir ekonomik programın başarılı olamayacağını bizler de uzun zamandır söylüyoruz. Bu politikalarla rekabet gücünün azaldığı da görülüyor. Faiz yüksekliği, kur değeri elbette ekonomi açısından sorun yaratıyor. Bu bilinen gerçek. Gelinen noktada Türkiye’nin yönetiminde olan bir siyasi partiye yakınlığı ile bilinen bir yayın organın da Hazine ve Maliye Bakanı eleştiriliyorsa, izlediği ekonomi politikaları sorunlu bulunuyorsa mevcut şartlar içinde iktidar partisine yakın gruplar arasında bir rahatsızlık olduğu anlamına gelir. Bu rahatsızlık demek ki, artık gizlenemeyecek noktaya gelmiştir. Bu süreçte bu yorum yapılabilir. Bunun dışında bir bakan değişikliği konusunda elbette benim yorum yapmam mümkün değil.”

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta yapılan eleştirileri iktidar içinde bir iç hesaplaşmayı işaret ettiğini belirterek, şunları söyledi;