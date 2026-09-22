Yeniçağ Gazetesi
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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede?

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, artan yoksullaşma ve sermaye piyasalarındaki fon vurgununa ilişkin ekonomi yönetimini eleştirdi. Kılıçarslan, “Bizi ‘salak’ zannetmenize içerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 1

İsmail Kılıçarslan, Türkiye’de son yıllarda artan yoksullaşma ve sermaye piyasalarında yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu belirtilen fon vurgununa ilişkin ekonomi yönetimine tepki gösterdi.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 2

AK Parti’ye yakın Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak gazetesinde yazan Kılıçarslan, “Bana zekâmıza hakaret edilmesinden usanmanın resmini yapabilir misin Abidin?” başlıklı yazısında ekonomi politikalarını ele aldı.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 3

Kılıçarslan, isim vermeden ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerinde, Türkiye sevgisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığın insanların ekonomik sorunlara yönelik tepkilerini engellememesi gerektiğini savundu.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 4

Kılıçarslan, “Türkiye sevgimizi ve Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığımızı kullanarak bizi ‘salak’ zannetmenize de en hafif tabirle, içerliyoruz artık” ifadelerini kullandı.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 5

Yazısında ekonomik koşullara da değinen Kılıçarslan, son 4-5 yıldaki yoksullaşmanın fark edilip edilmediğini sorguladı.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 6

Kılıçarslan, yurttaşların akaryakıt almak, market alışverişi yapmak, ev kiralamak ve işçi çalıştırmak konusunda endişe yaşadığını belirtti.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 7

Çalışanların elde ettiği gelirin geçimlerini karşılayamamasından korktuğunu ifade etti.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 8

Kılıçarslan, ekonomi yönetiminin zaman zaman yeni vergi kalemlerini açıkladığını ve enflasyona ilişkin savaş gerekçesini gündeme getirdiğini belirterek, bu açıklamaları da eleştirdi.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 9

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme yapmıştı.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 10

Şimşek, “Savaş olmasaydı enflasyon 7 puan daha aşağıda olurdu” demişti.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 11

Kılıçarslan yazısında, yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu belirtilen fon vurgununa da yer verdi.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 12

Fonların sahibi oldukları şirketlerin borsada spekülasyonlarla milyar dolarlık hacimlere ulaştırıldığını ve vatandaşların parasının bu süreçte kullanıldığını söyledi.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 13

Kılıçarslan, ilgili kurumların ve yetkililerin sorumluluğunu sorguladı.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 14

Kılıçarslan, “Kimin yetkili olduğunu bilmeden söylüyorum” diyerek başladığı değerlendirmesinde, söz konusu durumun yetkililerin gözünden kaçmış olması ihtimalini de gündeme getirdi.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 15

Kılıçarslan, “Hadi gözden kaçtı diyelim. Hadi adamlar aşırı uzmandı da fark edilmediler diyelim” ifadelerinin ardından, “İstifalar nerede o vakit?” diye sordu.

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Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede? - Resim: 16

Yazar, değerlendirmesinin devamında, vatandaşların parasının kaybedilmesi karşısında sorumluluk üstlenerek istifa eden yöneticilerin nerede olduğunu sorguladı.

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