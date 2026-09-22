İsmail Kılıçarslan, Türkiye’de son yıllarda artan yoksullaşma ve sermaye piyasalarında yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu belirtilen fon vurgununa ilişkin ekonomi yönetimine tepki gösterdi.
Yeni Şafak yazarından iktidara: İstifalar nerede?
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, artan yoksullaşma ve sermaye piyasalarındaki fon vurgununa ilişkin ekonomi yönetimini eleştirdi. Kılıçarslan, “Bizi ‘salak’ zannetmenize içerliyoruz” ifadelerini kullandı.Kaynak: Haber Merkezi
AK Parti’ye yakın Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak gazetesinde yazan Kılıçarslan, “Bana zekâmıza hakaret edilmesinden usanmanın resmini yapabilir misin Abidin?” başlıklı yazısında ekonomi politikalarını ele aldı.
Kılıçarslan, isim vermeden ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerinde, Türkiye sevgisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığın insanların ekonomik sorunlara yönelik tepkilerini engellememesi gerektiğini savundu.
Kılıçarslan, “Türkiye sevgimizi ve Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığımızı kullanarak bizi ‘salak’ zannetmenize de en hafif tabirle, içerliyoruz artık” ifadelerini kullandı.
Yazısında ekonomik koşullara da değinen Kılıçarslan, son 4-5 yıldaki yoksullaşmanın fark edilip edilmediğini sorguladı.
Kılıçarslan, yurttaşların akaryakıt almak, market alışverişi yapmak, ev kiralamak ve işçi çalıştırmak konusunda endişe yaşadığını belirtti.
Çalışanların elde ettiği gelirin geçimlerini karşılayamamasından korktuğunu ifade etti.
Kılıçarslan, ekonomi yönetiminin zaman zaman yeni vergi kalemlerini açıkladığını ve enflasyona ilişkin savaş gerekçesini gündeme getirdiğini belirterek, bu açıklamaları da eleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme yapmıştı.
Şimşek, “Savaş olmasaydı enflasyon 7 puan daha aşağıda olurdu” demişti.
Kılıçarslan yazısında, yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu belirtilen fon vurgununa da yer verdi.
Fonların sahibi oldukları şirketlerin borsada spekülasyonlarla milyar dolarlık hacimlere ulaştırıldığını ve vatandaşların parasının bu süreçte kullanıldığını söyledi.
Kılıçarslan, ilgili kurumların ve yetkililerin sorumluluğunu sorguladı.
Kılıçarslan, “Kimin yetkili olduğunu bilmeden söylüyorum” diyerek başladığı değerlendirmesinde, söz konusu durumun yetkililerin gözünden kaçmış olması ihtimalini de gündeme getirdi.
Kılıçarslan, “Hadi gözden kaçtı diyelim. Hadi adamlar aşırı uzmandı da fark edilmediler diyelim” ifadelerinin ardından, “İstifalar nerede o vakit?” diye sordu.
Yazar, değerlendirmesinin devamında, vatandaşların parasının kaybedilmesi karşısında sorumluluk üstlenerek istifa eden yöneticilerin nerede olduğunu sorguladı.