Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP), temel ekonomik büyüklükleri (büyüme, enflasyon, ihracat vb.), bütçe dengelerini ve yapısal reformları içeren temel politikaları gerçekleştirdi. 3 senelik yol haritasındaki öngörüler ABD ve İran arasındaki savaş gerilimine takılmıştı. Yıllık enflasyon tahminlerindeki sapmaya dair Mehmet Şimşek, savaş gerilimi ile enerji fiyatlarındaki artışı bahane göstermişti.

OVP, YENİ ŞAFAK’IN HEDEFİNDEYDİ

İktidara yakın Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programını ağır şekilde eleştirdiği manşeti gündeme oturmuştu. Gazetenin "Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü" manşeti başarısız ekonomi politikalarının iktidar içerisinde de tartışma yarattığı yorumlarına neden oldu.

“ERDOĞAN BİZİM PROGRAMIZI DESTEKLİYOR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Yeni Şafak tarafından hedef konulan OVP’ye dair basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Son derece tahmin edilebilir bir program ve piyasalara da nasıl bir yön izlediğimizi gösteriyor açıkça. Bu yüzden bizim kontrolümüzün dışında olan faktörler olsa da, bunlar bazen pozitif, bazen negatif oluyor, önemli olanın programımız ve gittiğimiz yön olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden çok ciddi bir siyasi destek var Cumhurbaşkanımız tarafından bize sunulan. Bizim programımızı son derece destekliyor ve karşılaşılan tüm zorluklara rağmen inanıyoruz ki bu program, Türkiye'yi dünyadan ayrıştıracaktır.”