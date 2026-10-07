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Kaynak: Haber Merkezi

İktidara yakın Albayrak Medya Grubu bünyesinde yer alan Yeni Şafak gazetesinde eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Partili Karaismailoğlu'nu hedef alan bir haber yayımlandı.

Gazetenin 1'inci sayfasından “Trabzon ekonomisine ağır darbe” başlığıyla yayınlanan haberde, şehirde faaliyet gösteren sekiz kömür işletmesinin bölgedeki bazı konut sahiplerinin “kömür tozuyor” şikâyetlerinin ardından mühürlendiği iddia edidli. Haberde, işletmelerin mühürlenmesi için Adil Karaismailoğlu’nun bürokratlara baskı yaparak bu kararı aldırdığı ifade edildi.

‘YARGIYI DA BASKI ALTINA ALABİLİR’

Yeni Şafak'ın yayımladığı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Hiçbir yetkisi olmadığı halde bürokratlara “Kapatın bunları” diye talimat vermeye kalkışan Karaismailoğlu, netice alamayınca yanlış bilgilendirmelerle konuyu Ankara’ya taşıyarak amacına ulaştı. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanına milyonlarca ton kömür sevk eden 8 işletme, keyfi bir kararla mühürlendi. İşletmeler konuyu yargıya taşısa da Karaismailoğlu’nun yargıyı da baskı altına almasından endişe duyuyor."

Adil Karaismailoğlu hala AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev alıyor.

MEHMET ŞİMŞEK’İ DE HEDEF ALMIŞLARDI

İktidar bloğundaki bazı isimleri zaman zaman hedef alan Yeni Şafak, yakın dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de doğrudan hedef alan haberler yayınlamıştı.

Şimşek'in göreve başlaması sonrası uyguladığı yüksek faiz politikasını eleştiren Yeni Şafak, bu politikaya rağmen enflasyonun hala daha yüksek seyrettiğinden bahsetmiş ve programın çöktüğünü savunmuştu.