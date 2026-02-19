Son günlerde altında yaşanan iniş ve çıkışlar pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor. Ancak güvenli liman olarak adlandırılan altın, son beş yılda yatırımcısına yüzde 170’in üzerinde kazanç sağlaması ile dikkat çekiyor.

JPMorgan stratejistleri Kriti Gupta ve Justin Biemann tarafından kaleme alınan analizde, altının artık yalnızca bir yatırım aracı olmadığı küresel rezerv sisteminin temel yapı taşı olduğunun altı çizildi.

RALLİ DİNAMİĞİ HALEN GÜÇLÜ

Raporda yer alan bilgiye göre; altın fiyatlarının düşeceği iddia edilen tezler ilk bakışta mantıklı görünse de, mevcut veriler bu iddiaları desteklemediği belirtildi. Banka rallinin arkasındaki dinamiğin hala güçlü olduğunu vurguluyor.

Banka tarafında yapılan analizde fiyat artışının temel kaynağının bireysel yatırımcılar değil, merkez bankaları olduğunu belirtiyor. 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında net altın alımlarının iki katına çıktığı da aktarıldı. 2025 yılı itibarıyla gelişmekte olan ülkelerde altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 19 seviyesine çıkmışken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 47’ye kadar yükseldi. Bu tablo, altının küresel rezervlerdeki stratejik konumunu güçlendiriyor.

585 TON ALTIN ALIMI

Raporda Çin’in altın rezervlerine vurgu yapılırken, mevcut rezervlerinde altının payı yüzde 8,6 düzeyinde bulunduğu aktarıldı. Uzmanlar, mevcut eğilimin devam etmesi halinde Çin’in piyasadan ilave ve yüksek hacimli altın alımı yapma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunun altını çiziyor. Bu olasılığın küresel arz-talep dengesinde altın lehine yeni bir baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

JPMorgan Global Research, 2026 yılına ilişkin somut beklentisinde; merkez bankalarının her çeyrekte ortalama 585 ton altın alması beklediğini aktardı. Bu rakam, piyasalarda arz-talep dengesini altın lehine çevirebilecek kritik bir eşik olarak yorumlanıyor.