Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Türk ralli tarihine adını “en genç şampiyon” ünvanıyla yazdıran yeni Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, 2026 sezonuna dünya gençler arenasında iddialı bir giriş yapıyor.

Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda Ford Fiesta Rally3 ile mücadele edecek ve 13-15 Şubat tarihleri arasında Fransız co-pilotu Corentin Silvestre ile birlikte kazanmak için yarışacak. İkili, 2025 sezonunda kazandıkları uluslararası deneyimin ardından bu yıl şampiyonluk hedefiyle piste çıkıyor.

JWRC’nin açılış yarışı olan İsveç Rallisi, kar ve buz zeminli etaplarıyla sezonun en zorlu organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Ortalama hızların en yüksek olduğu rallilerden biri olan İsveç, milimetrik yol notu disiplini ve kusursuz araç hakimiyeti gerektiriyor.

2005 doğumlu Kerem Kazaz, motor sporlarına 4 yaşında motocross ile başladı. 15 yaşında Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan en genç pilot olarak dikkat çekti. Red Bull sporcusu, yeni döneme start vereceği sezonun ilk yarışı öncesi kaskını 2024 Dünya Ralli Şampiyonu Belçikalı pilot Thierry Neuville’in elinden aldı. Kerem Kazaz, 2024’te elde ettiği “Türkiye’nin En Genç Ralli Şampiyonu” ünvanını 2025’te bir kez daha tekrarlayarak Türk motorsporları tarihinde önemli bir ilke daha imza atmıştı.

Kerem Kazaz, bugüne dek gösterdiği performansla Türkiye motor sporları pilotları arasında hızla yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Pistlerdeki enerjik duruşuyla dikkat çeken Kazaz; Toprak Razgatlıoğlu, Dylan Harper, Mondo Duplantis ve Max Verstappen gibi dünya çapındaki sporcular ile beraber 900’ü aşkın Red Bull sporcusundan biri oldu.