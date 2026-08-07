Yeniçağ Gazetesi
07 Ağustos 2026 Cuma
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti

Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti

Adana’da Büyükşehir Belediyesi’nin yeni servis plakası ihalesi kararına tepki gösteren servisçiler belediye binasına girmek isteyince arbede çıktı. Polis, eylemci gruba biber gazıyla müdahale ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 1

Adana’da Büyükşehir Belediyesi’nin yeni servis plakası ihale kararına tepki göstermek için eylem yapan servisçiler, belediye binasına girmek isteyince görevlilerle aralarında arbede çıktı. Polis, grubu biber gazı sıkarak dağıttı.

1 10
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 2

Büyükşehir Belediyesi, yeni servis plakaları açmak için ihale kararı aldı. Piyasada plaka fazlalığı bulunduğunu savunan Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, araçlarıyla belediye hizmet binasının önüne gelerek eylem yaptı.

2 10
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 3

Slogan atan grup, binaya girmeye çalışınca güvenlik görevlileri ile aralarında arbede çıktı. Polis, gruba biber gazıyla müdahale ederek uzaklaştırdı. Çevik kuvvet polisi de çevrede önlem aldı.

3 10
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 4
4 10
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 5

Bulut, "300 plakayı ihale edip sahaya sürecekseniz, 2 bin 500 servis arabası hizmet vermeyecek. Otobüs işletmesinin önüne arabalarını çekip yolları kapatacaklar.

5 10
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 6

Plakalar sahaya sürülürse hizmet vermeyeceğiz. Bizim feryadımıza kulak vermezler ise bu işin sonu ne olursa olsun devam edecek" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

6 10
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 7
7 10
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 8
8 10
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 9
9 10
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro