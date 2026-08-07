Adana’da Büyükşehir Belediyesi’nin yeni servis plakası ihale kararına tepki göstermek için eylem yapan servisçiler, belediye binasına girmek isteyince görevlilerle aralarında arbede çıktı. Polis, grubu biber gazı sıkarak dağıttı.
Yeni plaka ihalesine biber gazlı tepki: Adana’da polis eylemcilere müdahale etti
Adana’da Büyükşehir Belediyesi’nin yeni servis plakası ihalesi kararına tepki gösteren servisçiler belediye binasına girmek isteyince arbede çıktı. Polis, eylemci gruba biber gazıyla müdahale ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediyesi, yeni servis plakaları açmak için ihale kararı aldı. Piyasada plaka fazlalığı bulunduğunu savunan Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, araçlarıyla belediye hizmet binasının önüne gelerek eylem yaptı.
Slogan atan grup, binaya girmeye çalışınca güvenlik görevlileri ile aralarında arbede çıktı. Polis, gruba biber gazıyla müdahale ederek uzaklaştırdı. Çevik kuvvet polisi de çevrede önlem aldı.
Bulut, "300 plakayı ihale edip sahaya sürecekseniz, 2 bin 500 servis arabası hizmet vermeyecek. Otobüs işletmesinin önüne arabalarını çekip yolları kapatacaklar.
Plakalar sahaya sürülürse hizmet vermeyeceğiz. Bizim feryadımıza kulak vermezler ise bu işin sonu ne olursa olsun devam edecek" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.