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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Ekim Cuma günü Rize ve Artvin'de gerçekleştireceği programın ayrıntıları belli oldu. Artvin'deki mitingin saat 14.00'te Milli İrade Meydanı'nda yapılacağı duyuruldu.

İLK DURAK RİZE

Özel'in programı sabah saat 07.50'de Rize'nin Pazar ilçesindeki 10 Mart Caddesi'nde yapacağı esnaf ziyaretiyle başlayacak.

Özel burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinleyecek.

ARDINDAN ARTVİN'E GEÇECEK

Rize'deki programının ardından Artvin'e geçecek olan Özel, saat 12.07'de Artvin Merkez Camii'nde cuma namazını kılacak.

Özgür Özel, programın devamında saat 14.00'te Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak. YENİ Parti'nin Artvin mitinginin adresi ve saati daha önce de parti teşkilatı tarafından duyurulmuştu.