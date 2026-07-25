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Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’de A takımı belli oldu ve YENİ Parti’de yönetim kadrosu netleşti. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi, yapılan Parti Meclisi toplantısında kabul edildi.

GENEL SEKRETER YUNUS EMRE OLDU!

Partinin genel sekreterliğini Yunus Emre üstlenirken Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Ensar Aytekin getirildi. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ise Özgür Ceylan oldu.

ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU!

MYK'de görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

- Genel Sekreter: Yunus Emre

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

NELER OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili, geçtiğimiz gün CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurmuştu. Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında Özgür Özel oy birliğiyle genel başkan seçilmişti ve partinin 80 kişilik Parti Meclisi ile15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilmişti. Kurulan YENİ Parti, ülkenin yeni ana muhalefet partisi olmuştu.

Kuruluşun ardından Ekrem İmamoğlu, yayımladığı mesajla YENİ Parti'ye destek vererek "Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar" ifadelerine yer vermişti.