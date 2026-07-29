Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Barış Yarkadaş, Mustafa Muzaffer Nişancı'nın Yeni Parti ismi için 2024'te başvuru yaptığını, Özgür Özel'i uyardığını ve konuyu CİMER'e taşıdığını öne sürdü.

Yarkadaş'ın aktardığına göre, "Yeni Parti" ismiyle ilgili girişimin arkasındaki isim Mustafa Muzaffer Nişancı.

Nişancı'nın kendisine ulaştığını belirten Yarkadaş, yaptığı görüşmede Nişancı'nın 2024 yılında Ahmet Özal ile birlikte İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne "Yeni Parti" adıyla siyasi parti kuruluşu için başvuruda bulunduklarını söylediğini aktardı.

Barış Yarkadaş'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"KENDİLERİNİ UYARMAMA RAĞMEN BU İSMİ KULLANDILAR"

Özgür Özel, Yeni Parti'yi kurduktan sonra hiç kimse, "Ya bu Yeni Parti adına atılan tweetler neydi, kimdi bunlar?" diye peşine düşmedi. Bugün bu kişiyi buldum: Mustafa Muzaffer Nişancı. Kendisi, Google'dan da baktım, kendi alanında birçok yayına katılmış. Mustafa Muzaffer Nişancı'yı bugün buldum. Dedim ki: "Ya bu Twitter'daki Yeni Parti adına açılan hesap sizin mi? Bu hesabı siz mi açtınız? Yeni Parti'nin isim hakkı sizde mi?" dedim.

Mustafa Muzaffer Nişancı da bana şu logoyu yolladı: "Biz," dedi, "2024 yılında gittik, Yeni Parti'yi kurduk." dedi. Nişancı'ya dedim ki: "Siz şu konuyu bana bir anlatır mısınız?" Nişancı da bana şunu söyledi.

Dedi ki: "Ben, 2024 yılında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gittim. Ahmet Özal'la birlikte Yeni Parti adıyla bir parti kurmak için başvuru yaptık. Çünkü," dedi, "zaten eski Anavatan Partiliyim, il başkanlığı yaptım, genel merkezde çalıştım." Kendi anlatımlarını söylüyorum.

Dolayısıyla, Yeni Parti ismiyle biz bir başvuru yaptık. "Ve sonradan," dedi, "Özgür Özel'in Yeni Parti ismiyle bir parti kuracağını öğrenince, Özgür Özel'e yakın isimlerden biri olan Okay Bey'le görüştüm ve 'Kardeşim, bu partinin isim hakkı bende. Biz bununla ilgili bir başvuru yaptık, siz bu ismi kullanamazsınız.' dedim."

Fakat kendilerini uyarmama rağmen bu ismi kullandılar. Hatta ben onlara dedim ki: "Siz bu ismi kullanmayın, gelin, ben size bu ismi devredeyim." "Şunun için biz kurulum evraklarımızı Yargıtaya da sunduk. İsim hakkı bizdedir, dedik. Eğer," diyor, "arkadaşlar isterlerse Yeni Parti'yi olağanüstü kongre kararı alıp Özgür Özel'e de devrederiz." diyor. Burada da gördüğünüz gibi CİMER'e gitmiş, Özgür Özel'i şikâyet etmiş.