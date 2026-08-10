Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎YENİ Parti’nin Bilecik’in Gölpazarı ilçesindeki teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Kurucu İlçe Başkanı olarak Cengiz Şen'in görevlendirilmesinin ardından Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de belli oldu.

‎

‎YENİ Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Cengiz Şen tarafından yapılan açıklamada, Kurucu İlçe Başkanı ve yönetim kurulunun görevlendirildiği belirtilerek, ilçeye hizmet etmek ve güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak amacıyla çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

‎

‎Açıklamada, “Gölpazarı’mıza hizmet etmek, güçlü bir teşkilat yapısıyla ortak hedefler doğrultusunda çalışmak için çıktığımız bu yolda; birlik, dayanışma ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verildi.

‎

‎Yeni Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Şen açıklamasını, “Yolumuz açık, yarınlarımız aydınlık olsun. Yeni bir yol, yeni bir başlangıç. Gölpazarı’mıza hayırlı olsun.” sözleriyle tamamladı.

‎

‎Öte yandan YENİ Parti Gölpazarı Kurucu İlçe Yönetiminde şu isimler yer aldı;

‎

‎ASİL ÜYELER:

‎

‎İSMET KIROĞLU

‎SEBAHATTİN GÖLLÜ

‎FAYİK YILMAZ

‎AYŞE YALÇIN

‎GÜRKAN DAŞ

‎ERKAN UYSAL

‎DİLEK ÇINAR

‎FARUK KIVRAK

‎

‎YEDEK ÜYELER;

‎

‎AZİZ VAROĞLU

‎TAYYAR CAFER UYSAL

‎SEMİH AVCI

‎YÜCEL AKKAYA

‎VAROL ATEŞ

‎ERHAN GÜVEN

‎ALİ ÖZER

‎ERTUĞRUL ALAN