İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı çözüm sürecinde çerçeve yasa yarın (Çarşamba) TBMM'ye gelecek.

AK Parti, süreç yasası için partileri ziyaret etti. YENİ Parti'ye yapılan bilgilendirme sonrası Grup Başkanvekili Murat Emir değerlendirmelerde bulundu.

Murat Emir'in açıklamaları şöyle:

AKP Grup Başkanvekili Sayın Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel bizi ziyaret ettiler ve kamuoyunun da gündeminde olan çerçeve yasa ile ilgili bilgi verdiler. Kendilerine bu bilgilendirme ziyareti için teşekkür ederiz. Bizim için yararlı oldu.

"SOMUT BİR TASLAK YOK"

Somut bir taslak görmedik. Şu anda bizim kendi heyetlerimizle, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizim için söz konusu değil henüz en azından. Ama kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK, KCK örgütü ve uzantılarına dönük, ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.

PARTİMİZİN TUTUMUNU GÖRECEKSİNİZ

Tabii teklif somutlaşınca, somut olarak Meclis'in gündemine gelince de biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp tüm kamuoyuna partimizin tutumunu daha olgunlaştırılmış bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız."