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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeni Parti’de Ali Özdemir’in Bilecik Kurucu İl Başkanı olarak atanmasının ardından ilçelerdeki Kurucu İlçe Başkanları ve yönetimleri de belli olmaya başladı.

YENİ Parti’nin Bilecik Merkez ilçede Kurucu İlçe Başkanlığına Melih Karaçam atanırken, Karaçam’ın Yönetim Kurulunda yer alan isimlerde belli oldu.

YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı;

MERAL AÇIK

ZEKİ YAYLI

BURAK ÜNAL

İBRAHİM DÖNMEZ

BESTENUR YAZICI

AYŞE KİRACI

ÖZLEM YILDIRIM

OSMAN İNAN

CİHAT SARGIL

MERT KILIÇ

FİLİZ GENÇ

SENAY ÖZBEY

NİMET GÜL

YILDIZ BOZA

SALİM ORTAKİBAR

CENGİZ KAR

BURHANETTİN TUĞRUL

SÜLEYMAN ULU

RECEP KÜÇÜK

MUSTAFA BAYDUR

FİKRET TURAN

MERT SEVİNÇ

ÇİĞDEM KARAKUŞ

ÖZER BIÇAK

HAYRİ AYBERK AYKAÇ

RIZA YILDIRIM

ATAKAN PEHLİVAN

HAZEL ÖZEN

YAŞAR VARDA