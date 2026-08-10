Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Yeni Parti’de Ali Özdemir’in Bilecik Kurucu İl Başkanı olarak atanmasının ardından ilçelerdeki Kurucu İlçe Başkanları ve yönetimleri de belli olmaya başladı.
YENİ Parti’nin Bilecik Merkez ilçede Kurucu İlçe Başkanlığına Melih Karaçam atanırken, Karaçam’ın Yönetim Kurulunda yer alan isimlerde belli oldu.
YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı;
MERAL AÇIK
ZEKİ YAYLI
BURAK ÜNAL
İBRAHİM DÖNMEZ
BESTENUR YAZICI
AYŞE KİRACI
ÖZLEM YILDIRIM
OSMAN İNAN
CİHAT SARGIL
MERT KILIÇ
FİLİZ GENÇ
SENAY ÖZBEY
NİMET GÜL
YILDIZ BOZA
SALİM ORTAKİBAR
CENGİZ KAR
BURHANETTİN TUĞRUL
SÜLEYMAN ULU
RECEP KÜÇÜK
MUSTAFA BAYDUR
FİKRET TURAN
MERT SEVİNÇ
ÇİĞDEM KARAKUŞ
ÖZER BIÇAK
HAYRİ AYBERK AYKAÇ
RIZA YILDIRIM
ATAKAN PEHLİVAN
HAZEL ÖZEN
YAŞAR VARDA