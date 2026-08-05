Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

YENİ Parti, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Artvin Kurucu İl Başkanlığı görevine Bedrettin Kalın getirildi.

Görevine başlayan Kalın yarın Artvin'de bir dizi program gerçekleştirilecek. Programa, YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Artvin Milletvekili ve YENİ Parti Meclisi Üyesi Uğur Bayraktutan, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Samsun Milletvekili Murat Çan ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın katılacak.

Heyetin, saat 16.00'da Artvin'de partililer ve vatandaşlarla bir araya gelmesi, ardından saat 18.00'de Borçka İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.