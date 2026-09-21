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Kaynak: ANKA

Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ile Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Osmaniye'de partililerle bir araya geldi. Parti il binasında gerçekleştirilen buluşmaya Osmaniye İl Başkanı Avni Güvel, İlçe Başkanı Barış Özener ve yurttaşlar katıldı.

Toplantının gündeminde emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlar yer aldı. Mullaoğlu, ileri yaşlarına rağmen geçinebilmek için çalışmaya devam eden emeklilerin durumuna tepki gösterdi.

“70 YAŞINDA HALA PAZARDA ÇALIŞIYOR”

Mullaoğlu, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına ilişkin, “Ömür boyu emeklimiz çalışıyor. 70 yaşında, hala bakıyorum pazarda bir şeyler satıp evini geçindirmeye çalışıyor. Buna isyan ediyoruz. Buna kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Ülke kaynaklarının kullanımına ilişkin de iktidarı eleştiren Mullaoğlu, kaynakların toplumun tamamı için kullanılması gerektiğini savundu. Partilerine ve Genel Başkanlarına gösterilen ilginin arttığını da ileri sürdü.

ÖZKAN'DAN İKTİDARA ELEŞTİRİ

Fahri Özkan ise Türkiye'de 16 milyon emekli bulunduğunu belirterek emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ülkenin farklı noktalarında gördüklerini söyledi.

Özkan, iktidara yönelik eleştirisinde, “AK Parti çok güzel bir şey başardı bu ülkede; insanlara gülmeyi unutturdu. İnsanlarda mutsuzluğu yarattı. İnsanlar mutlu değil” dedi.

Partisinin çalışmalarına ilişkin de konuşan Özkan, Genel Başkanlarının gerçekleştirdiği ziyaretlere ilgi gösterildiğini belirterek Osmaniye'deki buluşmada gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade etti.