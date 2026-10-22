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YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bütçe görüşmeleri öncesinde parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

Özlale, muhabirlerle bir araya geldiği kareleri sosyal medya X hesabından paylaştı. Özlale, "Fon mağdurlarının da bu vurgunda sorumluluğu olanların da peşini bırakmayacağız." dediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YENİ Parti Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldik. Bütçe görüşmeleri öncesinde değerlendirmelerimizi paylaştık. Bütçe hakkı, halkın parasının hesabını sorma hakkıdır. Sadece fonzedelerin uğradığı zarar Gabar’dan çıkan petrolün 10 yıllık gelirine eşit. Bu vurgunun ekonomimize maliyeti ise 110 milyar dolar. Emekliye, çalışana kaynak yok diyenler; denetlemekle yükümlü oldukları piyasada bu paranın nasıl kaybolduğunu açıklayacak. Bütçe görüşmelerinde fon mağdurlarının da bu vurgunda sorumluluğu olanların da peşini bırakmayacağız."