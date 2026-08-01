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Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Onlar TV’de katıldığı yayında, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Yeni Parti ve genel seçim gündemine ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bulut, "Ben Mansur Yavaş'ın Yeni Parti olmadan aday olacağı kanaatinde değilim” ifadelerini kullandı.

“ADAY OLMAK İÇİN ADAY OLMAZ”

“Çok yakın tanımıyorum ama siyasetçilerin konuşmalarında nasıl bir kişilik sergilediğini de az buçuk tahmin edebiliyoruz” ifadelerini kullanan Bulut, “Bunca senedir bu işin içerisinde olmanın verdiği durum itibarıyla şöyle bakıyor: Ben sadece aday olmak için aday olmam. Aday olacaksam da kazanabileceğim bir yerden aday olmak isterim. Bunun örneği de 31 Mart seçimleridir, ondan öncesidir.” sözlerini sarf etti.

“YENİ PARTİ GİBİ İKTİDAR NAMZETİ BİR PARTİDEN ADAY OLACAKTIR”

Bulut, sözlerinin devamında “Her seferinde 'Belediye başkanlığı adaylığımı ben Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yaparım' demişti. Çünkü asıl kitle orada.” diyerek “Yarın da cumhurbaşkanı adayı olacaksa, yüzde ikilik, üçlük bir parti yerine doğal olarak Yeni Parti gibi iktidar namzeti bir partiden aday olacaktır. Siyasi aklı, duygusal aklının ötesinde bir siyasetçi olarak görüyorum ben Mansur Yavaş'ı." ifadelerini kullandı.

“ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU”

Yeni Parti’nin bir cumhurbaşkanı adayı olacaksa, Yavaş’ın da isimlerden biri olduğuna dikkat çeken Bulut, adaylık konusunda konuşmadıklarını belirterek “Hiç konuşmayacağız da. Çünkü bizim adayımız var zaten. Adayımız Ekrem İmamoğlu. Sadece bizim adayımız da değil. Ön seçimden çıkan bir aday” dedi.

“O döneme geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nun durumuna elbette bakılır. Ama bugün mesele, genel başkanımızın söylediği gibi, yol cümleden değerlidir” ifadelerini kullanan Bulut, “İnanın kişilerle ilgili hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi kalmadı. Bunun içerisinde genel başkan da dâhil olmak üzere” açıklamasında bulundu.

“KİM DAHA ÇOK OY ALIYORSA ONU ÇIKARIRIZ”

Yeni Parti’li Burhanettin Bulut, “Şimdi birçok arkadaşımız cezaevinde. Yarın keza aynı şekilde diğer arkadaşlarımızın da cezaevine atılma ihtimalleri görünüyor. Karşımızda öyle bir güç var ki devletin tüm olanaklarını bize karşı kullanıyor” ifadelerine yer vererek “O vesileyle ben kalkıp da yine aynı hikâyeye dönecek, 'Şu aday olsun, şu önde olsun, şunu istiyoruz' gibi bir şey söylemek lüks. Bu, arkadaşlarımız adına büyük bir hakaret” dedi.

Bulut, açıklamasının devamında “Bizim yapmamız gereken iktidar olmamız. Seçime giderken de kim daha çok oy alıyorsa, kimi vatandaş tercih ediyorsa onunla çıkarız. Bunun kim olduğunun inanın kıymetiharbiyesi yok” sözlerini iletti.

“KİMİ SÖYLESEN BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Konuşmasının devamında, “Kimi söylesen ona dair bir operasyon gerçekleştiriliyor, düşmanlaştırılıyor. 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı cezaevine atılmazdı' gibi... Böyle bir şey olabilir mi?” diyen Bulut, “Bunun konuşulması bile ne kadar demokrasiden uzak olunduğunu gösteriyor. Siyaset bir iddia işidir. Geldiğinizde daha iyisini talep edersiniz. Yoksa 'Ben burada kalayım' diyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU HER SEÇİMDE ERDOĞAN’I GEÇMİŞTİR”

Bulut, “Siyaset bir meslek değil. O vesileyle yaptığınız işte daha iyisini ve daha yukarı hedefleri tutmanız gerekiyor. Ekrem İmamoğlu böyle bir hedef koymuştur, toplumda da yer edinmiştir. Her girdiği seçimde Tayyip Erdoğan'ı geçmiştir” diyerek “Doğal olarak da ön seçimde insanların teveccühüyle adayımız olmuştur” ifadelerini kullandı.

“O tarihte adaylığı engellenirse bir başka arkadaşımız aday olacaktır. Ancak kim aday olursa olsun, yanında Ekrem İmamoğlu, yanında Mansur Yavaş, yanında Özgür Özel olacaktır” sözlerini sarf eden Bulut, “Bunların hepsinin bir bütün hâlinde adaylığı çok kıymetli. Diğer türlü ayrışarak bir adaylığı topluma izah etme şansımız olmaz." dedi.